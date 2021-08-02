Діти в реанімації: медики рятують сім'ю, яка потрапила у моторошну ДТП під Дніпром

Під час аварії, що трапилась 29 липня під Дніпром, сильно постраждала сім'я. У найважчому стані зараз діти. Вони знаходяться в реанімації. Лікарі наразі роблять всі можливі операції.

Про це повідомила місцева жителька Оксана Вишнякова. Вона поширює інформацію про збір коштів для лікування сім'ї. Тому що потерпілі зараз не мають такої суми.

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Численні переломи і гематоми

За словами місцевої, в чоловіка Анатолія – сильний струс мозку, перелом грудної клітки та хребта. Також у потерпілого розриви м'яких тканин і гематоми. Загалом – стан важкий.

Його дружина Олена теж має струс мозку. Окрім цього, в жінки – рвані рани від ременя безпеки, забої та гематоми по всьому тілу.

У якому стані діти

Їхні сини 13-річний Данило і 5-річний Кирило – зараз у реанімації у важкому стані. За ними весь час наглядають медики.

У Данила внаслідок ДТП сильний струс головного мозку. Також хлопчик має зломане передпліччя і зазнав пошкоджень у легенях. Кирило натомість має перелом стегна, пошкодження м'яких тканин.

В обох хлопців є рани і гематоми. Лікарі зараз проводять їм усі необхідні операції.



Для сім'ї, яка постраждала у ДТП під Дніпром збирають кошти на лікування / Скриншот допису Оксани Вишнякової

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