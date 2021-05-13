Медики швидкої танцюють в центрі Харкова: фото, відео

На площі біля виходу зі станції метро "Держпром" у Харкові танцювали медики. До флешмобу задіяли кілька десятків працівників швидкої.

Ситуацію пояснив директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Він розказав, що таким чином медики готуються до святкування професійного свята.

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Що відомо про підготовку до дня медика

Медики танцювали на фоні новеньких запаркованих карет швидкої.



Підготовка до Міжнародного дня екстреної медицини / Фото "об'єктив"

Це частина всеукраїнського флешмобу, який присвячений до Міжнародного дня екстреної допомоги. Він буде 27 травня. Задіяні медики Центру екстреної допомоги з практично усіх районів міста. Приймали охочих, молодих завзятих, які вміють та хочуть танцювати,

– розказав Віктор Забашта.



Фрагменти танцювального флешмобу в Харкові / Фото "Об'єктив"

Він також зазначив, що зйомки танців біля "Держпрому" стануть частиною ролика, який монтуватимуть в Києві.

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