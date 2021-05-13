Медики швидкої танцюють в центрі Харкова: фото, відео

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На площі біля виходу зі станції метро "Держпром" у Харкові танцювали медики. До флешмобу задіяли кілька десятків працівників швидкої.

Джерело:

"Об'єктив"

Ситуацію пояснив директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Він розказав, що таким чином медики готуються до святкування професійного свята.

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Медики танцювали на фоні новеньких запаркованих карет швидкої.


Підготовка до Міжнародного дня екстреної медицини / Фото "об'єктив"

Це частина всеукраїнського флешмобу, який присвячений до Міжнародного дня екстреної допомоги. Він буде 27 травня. Задіяні медики Центру екстреної допомоги з практично усіх районів міста. Приймали охочих, молодих завзятих, які вміють та хочуть танцювати,
– розказав Віктор Забашта.


Фрагменти танцювального флешмобу в Харкові / Фото "Об'єктив"

Він також зазначив, що зйомки танців біля "Держпрому" стануть частиною ролика, який монтуватимуть в Києві.

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