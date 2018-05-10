Медики назвали 10 продуктів, які допоможуть уникнути занепокоєння

Ті люди, які споживають більше продуктів у природному сирому вигляді, мають вищий рівень психічного благополуччя.

Такого висновку дійшли новозеландські вчені з Університету Отаго, передає Independent.

Вони проведи дослідження, під час якого проаналізували стан психічного і фізичного здоров'я осіб віком від 18 до 25 років. Також науковці враховували уподобання добровольців у їжі, їхній рівень фізичної активності та соціально-економічний статус

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З'ясувалося, що люди, які споживають більше продуктів у природному сирому вигляді, не страждають так від занепокоєння, ніж ті, що споживають продукти у вареному вигляді.

Результати нашого дослідження показують, що слід звернути особливу увагу на позитивний вплив необроблених продуктів на психічне благополуччя,

​– зазначили науковці.

Споживання моркви допоможе уникнути занепокоєння

В результаті досліджень вчені назвали десять продуктів, які найбільше споживали люди з найвищим рівнем психічного благополуччя.

У перелік увійшли свіжі ягоди, огірки, ківі, морква, банани, яблука, цитрусові, листова зелень темного кольору, грейпфрут та салат.

Особливий акцент науковці зробили на грибах, селері, капусті, помідорах і червоній цибулі.

Гриби, селера, капуста, помідори та червона цибуля особливо корисні, щоб уникнути занепокоєння