Медики назвали 8 інфекцій, які "живуть" у тренажерному залі

У спортивних залах, які відвідує величезна кількість людей, живе чимало небезпечних інфекційних захворювань.

Якщо не дотримуватись елементарних правил гігієни та запобіжних заходів, то замість користі спортзал може принести лише шкоду, передає Мenslife.

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Медики виокремили 8 інфекцій, які можна підчепити у спортивному залі: золотистий стафілокок, кандидоз (дріжджовий грибок), папіломавірус (ВПЛ), клебсієла, стрептокок, віруси грипу та застуди, грибок стоп і нігтів.

Золотистий стафілокок, який характеризується висипанням або запаленими гнійниками із золотистою скоринкою, можна отримати через брудне спортивне обладнання.

Кандидоз (дріжджовий грибок) провокує розвиток молочниці та стригучого лишаю. Носіїв цього грибка багато, і часто вони самі про це не знають. Червонуваті цятки з білими вкрапленнями можна підчепити через вологе, тепле середовище – у басейні, душових кабінах, саунах і кімнатах для перевдягання.

Грибок стоп і нігтів також можна підчепити у спортзалі, душових чи саунах. Тому слід йти в душ у гумових тапках. Окрім того, грибок може бути на спортивному килимку, якщо на ньому хтось стояв босоніж.

Найбільш небезпечний вид вірусу – папіломавірус, передається через контакт шкіри з зараженими поверхнями або після дотику з шкірою іншої людини. Може спровокувати розвиток раку.

Бактерія клебсієли передається побутовим способом. Вона може бути на тренажерах, штангах, кранах – всюди, де людина з немитими руками торкався до речей. Вражає легені і сечовивідні канали, може спровокувати захворювання крові, менінгіт, пневмонію та інше.

Кишкова паличка може проникнути через брудні руки, немиті продукти чи предмети у залі: кнопки, дверні ручки, поручні тренажерів, спортивні килимки. Кишкова паличка викликає блювоту, нудоту, розлад шлунка, пневмонію.

Стрептокок передається через побутові предмети і повітряно-крапельним шляхом. Його можна знайти на тренажерах, у саунах та душових. Інфекція проявляється у вигляді болючих відчуттів у горлі.

Віруси грипу та застуди – звичне явище у будь-якому приміщенні, якщо хтось прийшов, не долікувавшись.

Профілактика

Не забувай проходити огляди у лікаря, а при порушенні шкірних покривів (тріщини, порізи, мікротравми) краще не відвідуйте зал, поки ранки не загояться.

Не забувайте про правила особистої гігієни – мийте руки до і після тренажерів, користуйтесь своїм рушником. А ще не ходіть босоніж – обов'язково одягайте змінне взуття у спортзал та у душ.

Фото: unsplash.com.