Медики назвали 8 продуктів, корисних для легень

Вживання певних продуктів допомагає значно покращити роботу легенів. До корисних продуктів потрапили продукти з багатим вмістом вітамінів і антиоксидантів.

Американські вчені з Університету Джонса Хопкінса проаналізували дані 100 тисяч осіб. В результаті дослідження з'ясувалось, що певні продукти харчування особливо ефективно допомагають зміцнити легені і поліпшити їх роботу, передає Ukrhealth.

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До переліку корисних для легенів продуктів потрапили курячі яйця, морепродукти, помідори, яблука, сир, волоські горіхи, мигдаль та петрушка.

Ці продукти відрізняються особливо багатим вмістом вітамінів і антиоксидантів, які допомагають організму утримати баланс між шкідливими речовинами і клітинами, які борються з небезпечними речовинами,

– зазначають вчені.

Зокрема, яблука і помідори загальмовують руйнівні процеси у легенях. Тож, з їх слів, додавання цих продуктів у щоденний раціон може стати надійною профілактикою проблем з легенями.

Яблука і горіхи корисні для профілактики проблем з легенями