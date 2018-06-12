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8 продуктів, які найчастіше призводять до отруєнь

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Перелік продуктів, які найчастіше призводять до отруєнь
Перелік продуктів, які найчастіше призводять до отруєнь / leopolis.news

Навіть звичайні популярні продукти, які виглядають безпечно, можуть стати причиною серйозного отруєння.

Зі слів американських вчених Центру науки в інтересах суспільства (CSPI), одним з таких продуктів є листя салату, передає 24apteka.

Вони зазначають, що листя зеленого салату найчастіше призводить до спалахів харчових отруєнь. Аби уникнути отруєнь, листя салату необхідно ретельно вимити перед вживанням.

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Додамо, у 35 американських штатах майже 200 осіб отруїлися зараженим салатом-латуком, через що щонайменше п'ять людей померли.

Не менш небезпечними є яйця, адже у них може бути інфекція сальмонели. Тож якщо шкаралупа яйця брудна – потрібно помити яйця, перш ніж готувати омлет та інші страви.

А от м'ясо курки може містити бактерії Campylobacter. Вони викликають захворювання, яке призводить до розладу травлення і можуть спровокувати лихоманку. Тож перед споживанням необхідно добре промити сире м'ясо та старатись, щоб вода під час миття не потрапила на фартух, стіл та інше.

Тунець буде небезпечним, якщо його неправильно розморожують і зберігають. Тоді утворюється токсичний білок скомбротоксін. Отруєння, викликані цим білком, супроводжуються висипом, блювотою, болем у животі, діареєю, тахікардією і навіть втратою зору.

Щоб цього не сталось, рибу потрібно розморожувати без контакту з повітрям – не відкриваючи упакування тунець необхідно покласти у холодильник і почекати, поки він розморозиться.

У сир на будь-якій стадії виробництва можуть потрапити патогенні мікроорганізми (зокрема, бруцельоз чи лістеріоз), які можуть бути у непастеризованому молоці від хворих тварин.

Ковбаси і м'ясні напівфабрикати також часто можуть бути заражені бактеріями групи кишкової палички і патогенними мікроорганізмами (лістерії і сальмонели).

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Коктейль з морепродуктів може мати забагато дріжджів, а це свідчить про недотримання санітарних норм на виробництві.

А магазинний фарш може містити залишкові кількості антимікробних препаратів, кишкову паличку, сальмонелу і лістерії. Тож аби не отримати інфекцію, варто добре обсмажувати котлети.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Фото: Unsplash.
Теги: LifeStyle Здоров'я отруєння Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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