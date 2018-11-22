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      Медики назвали алкогольний напій, який корисний для жінок

      2316 Читать новость на русском
      Корисний алкоголь для жінок
      Корисний алкоголь для жінок / mport.ua

      Іспанські психологи рекомендують нервовим жінкам регулярно випивати келих шампанського.

      За даними Інституту досліджень продуктів харчування в Мадриді, вживання цього ігристого напою допомагає впоратися зі стресом і підвищує захист організму перед віковими захворюваннями нейрофізіологічного характеру.

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      from Drunk GIFs via Gfycat

      На думку фахівців, шампанське містить компоненти, які захищають нервові клітини від загибелі. Однак вчені застерігають, що максимальна доза напою: не 100 мілілітрів на день.

      Шампанське корисне для жінок

      Шампанське корисне для жінок

      Однак українські психологи радять бути обережними з такою терапією, тому що вона може призвести до звикання.

      Я не б не радила своїм пацієнтам такий спосіб заспокоєння. Погоджуюся, що завдяки шампанському судин розширюються, алкоголь швидко потрапляє у кров і відбувається розслаблення. І людина отримує звільнення від внутрішніх блоків. Але цей процес короткочасний і діє точково. І через деякий час організм потребує знову цей "допінг",
      – розповіла психолог Галина Бурковська. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Психологія Алкоголь
      Джерело: 24 канал
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