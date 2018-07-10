Медики назвали чоловічий аксесуар, який небезпечний для здоров’я
Лікарі переконані, що носіння краватки перетискає вени та артерії, і шкодить здоров’ю навіть тоді, коли цей аксесуар не надто затягнутий.
До цього висновку дійшли фахівці з Університетської лікарні Шлезвіг-Голштейн в Німеччині, інформує Medical Daily.
Читайте також: Чому чоловіки живуть менше за жінок: пояснення вчених
В експерименті взяли участь 20 чоловіків. Середній вік яких приблизно 24 роки. Половину чоловіків попросили одягнути краватку і зробити в ній магнітно-резонансну томографію, інші ж добровольці зробили це без аксесуара.
Кожному добровольцю з першої групи томографію проводили тричі: з розстібнутим коміром та вільно звислою краваткою, з застібнутим коміром та міцно зав’язаною краваткою, а третя позиція була така ж сама як і перша.
Медики встановили, що носіння краватки значно знижує мозковий кровообіг. Сканування показало, що після того, як краватку затягнули, церебральний кровотік знизився на 7,5%. Цей показник становив майже 5% після МРТ-сканування того, як краватку розпустили.
У п’яти пацієнтів помітили зниження кровообігу більш ніж на 10%.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Акт солідарності хорватів підтвердив, що конфлікт між Україною і Росією існує, – експертсьогодні, 13:55
-
Країна-бандит: сенатор США після візиту жорстко розкритикував Росію і Путінасьогодні, 13:11
-
Екс-радник міністра молоді та спорту України збирає кошти для сплатити штрафу Вукоєвічасьогодні, 12:16