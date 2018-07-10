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Медики назвали чоловічий аксесуар, який небезпечний для здоров’я

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Краватка небезпечна для здоров’я чоловіків
Краватка небезпечна для здоров’я чоловіків / unsplash.com

Лікарі переконані, що носіння краватки перетискає вени та артерії, і шкодить здоров’ю навіть тоді, коли цей аксесуар не надто затягнутий.

До цього висновку дійшли фахівці з Університетської лікарні Шлезвіг-Голштейн в Німеччині, інформує Medical Daily.

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В експерименті взяли участь 20 чоловіків. Середній вік яких приблизно 24 роки. Половину чоловіків попросили одягнути краватку і зробити в ній магнітно-резонансну томографію, інші ж добровольці зробили це без аксесуара.

Кожному добровольцю з першої групи томографію проводили тричі: з розстібнутим коміром та вільно звислою краваткою, з застібнутим коміром та міцно зав’язаною краваткою, а третя позиція була така ж сама як і перша.

via GIPHY

Медики встановили, що носіння краватки значно знижує мозковий кровообіг. Сканування показало, що після того, як краватку затягнули, церебральний кровотік знизився на 7,5%. Цей показник становив майже 5% після МРТ-сканування того, як краватку розпустили.

У п’яти пацієнтів помітили зниження кровообігу більш ніж на 10%.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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