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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Медики назвали найкорисніший фрукт для печінки

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Найкорисніший фрукт для печінки
Найкорисніший фрукт для печінки / unsplash.com

Найкориснішими для лікування і підтримки печінки у доброму стані будуть фрукти оранжевого і червоного кольорів, які містять чимало каротину і пектину.

Про це розповів кандидат медичних наук, лікар Анатолій Печенка, передає "Сегодня".

Розчиняючись у воді, пектин приймає гелеподібну форму, зв'язує такі шкідливі речовини як пестициди, радіонукліди, іони важких металів та інше, виводячи їх з організму.

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Серед сезонних фруктів особливо корисні абрикоси. Ці плоди багаті на каротин, залізо, калій, магній, пектин. Вони є незамінними для виведення з організму токсичних продуктів обміну і холестерину, а також рекомендуються при інтоксикації важкими металами,
– зазначив лікар.

Він додав, що неповна склянка смузі з абрикосів містить добову норму вітамінів. Але зловживати фруктовою дієтою не варто, адже клітковина, яку містять фрукти, стимулює активність кишечника, що може викликати діарею. 

При проблемах з печінкою краще вибирати кисло-солодкі сорти абрикосів. А от уникати ці фрукти необхідно при гепатиті. Каротин абрикосів у таких хворих не засвоюється.

Як відомо, захворювання печінки може виникнути тоді, коли людина веде неправильний спосіб життя, багато вживає алкоголю та не робить фізичні вправи.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Лікування Поради
Джерело: 24 Канал
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