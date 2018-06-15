Медики назвали найкорисніший фрукт для печінки

Найкориснішими для лікування і підтримки печінки у доброму стані будуть фрукти оранжевого і червоного кольорів, які містять чимало каротину і пектину.

Про це розповів кандидат медичних наук, лікар Анатолій Печенка, передає "Сегодня".

Розчиняючись у воді, пектин приймає гелеподібну форму, зв'язує такі шкідливі речовини як пестициди, радіонукліди, іони важких металів та інше, виводячи їх з організму.

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Серед сезонних фруктів особливо корисні абрикоси. Ці плоди багаті на каротин, залізо, калій, магній, пектин. Вони є незамінними для виведення з організму токсичних продуктів обміну і холестерину, а також рекомендуються при інтоксикації важкими металами,

– зазначив лікар.

Він додав, що неповна склянка смузі з абрикосів містить добову норму вітамінів. Але зловживати фруктовою дієтою не варто, адже клітковина, яку містять фрукти, стимулює активність кишечника, що може викликати діарею.

При проблемах з печінкою краще вибирати кисло-солодкі сорти абрикосів. А от уникати ці фрукти необхідно при гепатиті. Каротин абрикосів у таких хворих не засвоюється.

Як відомо, захворювання печінки може виникнути тоді, коли людина веде неправильний спосіб життя, багато вживає алкоголю та не робить фізичні вправи.

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