Медики назвали продукт від 5 недуг

У вересні саме час звернути увагу на дуже корисну для організму ягоду – обліпиху. Вона володіє унікальними властивостями, які не втрачаються при термічній обробці.

З ягід обліпихи роблять варення та олію, пише 24apteka.

Читайте також: Назвали смачний напій, який допоможе худнути в 3 рази швидше

Постійне вживання олії обліпихи підвищує імунітет людини. Завдяки цьому вірусне захворювання проходить швидше і без ускладнень. Значно знижуються ризики повторного захворювання.



Обліпиха

Олію обліпихи корисно вживати для шлунку і кишківника. Цей продукт допоможе боротися з виразкою, закрепами, гемороєм, покращити обмін речовин.

Постійне вживання олії обліпихи добре впливає на роботу серцевого м’яза. Продукт зменшує ризик отримати інсульт та інфаркт через кремній, рутин, калій, залізо, що міститься в ягодах. Через вміст вітамінів A, C обліпиха робить стінки судин більш еластичними та міцними. Вживання цього продукту запобігає розвиткові тромбів та закупорення венозної системи.

Корисно пити олію обліпихи хворим на атеросклероз. При регулярному використанні знижується рівень ліпідів в крові, нормалізується холестерин.



Користь олії обліпихи

Олія обліпихи добре впливає на роботу очей, зменшується ризик запалень рогівки та слизової оболонки. Вживання продукту покращує кровопостачання та знижує очний тиск, попереджує помутніння кришталика ока.

До слова, серед порад правильного харчування можна зустріти рекомендації вживати різні види олії холодного віджиму на голодний шлунок.

Що таке атеросклероз? Це хронічне захворювання, при якому на стінках судин відкладається холестерин, а також інші жири – бляшки і нальоти.