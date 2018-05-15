Медики назвали шкоду носіння бюстгальтера

Лікарі рекомендують відмовитись жінкам від звички постійно носити бюстгальтер. І хоча б знямати його, перебуваючи вдома.

Про це заявив мамолог з Великобританії Сет Ранкін, передає Wworld.

Він зазначив, що жінки у будь-якому випадку не повинні спати у бюстгальтері, адже сон у цій білизні може дуже негативно позначитися на здоров'ї, адже через ліфчик виникає постійний тиск на лімфатичні вузли.

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Навіть не дуже тугий бюстгальтер може перешкоджати вільному циркулюванню лімфи, що призводить до набряків і хронічних запальних процесів,

– пояснив мамолог.

Також жінкам варто відмовитися від носіння бюстгальтера вдома, що позбавить від ризику додаткового стиснення у ділянці лімфатичних вузлів.

Вчений Жан-Дені Руйон підтверджує гіпотезу про шкоду ліфчиків, зазначивши, що носіння бюстгальтера аж ніяк не сприяє підтримці форми грудей.

Носіння бюстгальтера не сприяє підтримці форми грудей