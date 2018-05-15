05:26
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Медики назвали шкоду носіння бюстгальтера

951 Читать новость на русском
Медики назвали шкоду носіння бюстгальтера
Медики назвали шкоду носіння бюстгальтера / unsplash.com

Лікарі рекомендують відмовитись жінкам від звички постійно носити бюстгальтер. І хоча б знямати його, перебуваючи вдома.

Про це заявив мамолог з Великобританії Сет Ранкін, передає Wworld.

Він зазначив, що жінки у будь-якому випадку не повинні спати у бюстгальтері, адже сон у цій білизні може дуже негативно позначитися на здоров'ї, адже через ліфчик виникає постійний тиск на лімфатичні вузли.

Читайте також: У яких випадках необхідно відмовитись від сексу

Навіть не дуже тугий бюстгальтер може перешкоджати вільному циркулюванню лімфи, що призводить до набряків і хронічних запальних процесів,
– пояснив мамолог.

Також жінкам варто відмовитися від носіння бюстгальтера вдома, що позбавить від ризику додаткового стиснення у ділянці лімфатичних вузлів.

Вчений Жан-Дені Руйон підтверджує гіпотезу про шкоду ліфчиків, зазначивши, що носіння бюстгальтера аж ніяк не сприяє підтримці форми грудей.

Носіння бюстгальтера не сприяє підтримці форми грудей

Носіння бюстгальтера не сприяє підтримці форми грудей

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження Секс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1918
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 744
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1318
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 781
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1914
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук