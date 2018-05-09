Медики назвали соки, які зміцнять кістки

Вживання апельсинового та грейпфрутового соків перешкоджає виникненню захворювання кісток – остеопорозу.

Таку заяву зробили науковці з Техаського університету A&M, передає "Країна здоров'я".

Остеопороз – це системне захворювання скелета, яке характеризується зниженням щільності кісток, що призводить до підвищення крихкості кісток та високого ризику їх переломів.

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Найчастіше, це захворювання кісток розвиваєтьсяу людей після 50 років, зокрема, часто стаються переломи шийки стегна, хребців або трубчастих кісток.

Вчені під керівництвом Фарзад Дейхіма провели експерименти на 36 щурах. Третина піддослідних гризунів регулярно отримувала грейпфрутовий сік, третина – апельсиновий сік, і решта – звичайну воду.

Через два місяці дослідів науковці перевірили стан кісткової тканини тварин. В результаті досліджень з'ясувалося, що у щурів, які отримували грейпфрутовий і апельсиновий сік, щільність кісткової тканини збільшилася, і кістки стали міцнішими, ніж у тих хто вживав звичайну воду.