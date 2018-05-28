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Медики назвали топ-3 поширені міфи про простатит

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Поширені міфи про простатит
Поширені міфи про простатит / corriere.it

Таке захворювання у чоловіків як простатит, пов'язане з розвитком запального процесу у тканинах передміхурової залози (простати). Така недуга може виникати як у гострій, так і в хронічній формі.

Міф 1

Одним з найпоширеніших міфів є переконання, що простатит є безпечним захворюванням і його лікувати необов'язково, передає Zdorovia.

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Та насправді запалена простата може збільшуватися у розмірах і тиснути на канальці, що ведуть від сечового міхура до статевого органу. Результатом можуть стати неприємнівідчуття під час відвідування туалету та може виникнути утруднене сечовипускання.

Міф 2

Також поширена думка, що визначити простатит можна самостійно за характерними симптомами. Та це не так – чимало характерних ознак запалення передміхурової залози можуть вказувати на наявність у хворого цієї недуги, але асимптоматичний хронічний простатит може протікати без симптомів.

Тож дуже важливо регулярно відвідувати медогляди у лікаря-уролога.

Міф 3 

Ще один поширений міф про те, що єдиною причиною появи простатиту є переохолодження. Воно справді може призвести до розвитку такої недуги. Але це не єдиний фактор, який може спровокувати хворобу.

Зокрема, збудником хвороби може бути інфекція, викликана попаданням в тканини передміхурової залози мікробів, бактерій або грибків. Також спровокувати простатит можуть такі недоліковані інфекційні захворювання як гайморит чи тонзиліт.

Теги: Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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