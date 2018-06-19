Не смартфони: медики назвали топ-3 причини погіршення зору

Лікарі постійно попереджають про небезпеку ґаджетів для зору. Але причинами погіршення якості зору можуть бути не лише електронні пристрої.

Причиною процесів, здатних довести до сліпоти, може виявитися навіть звичайна туш для вій. Про це заявили фахівці британської мережі очних лікарень "Optegra", передає Ukrhealth.

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Згідно з результатами дослідження, жінки піддають себе серйозній небезпеці, якщо користуються тушшю для вій з вичерпаним терміном придатності – органи зору інфікуються патогенними мікроорганізмами.

Також спровокувати проблеми із зором може незручний робочий стілець. Адже за кровопостачання мозку відповідальність несунь дві важливі артерії, які через поганий стілець, можуть бути затисненими. Захворювання хребта через постійне викривлення легко призводить до порушення зору і навіть до сліпоти.

До погіршення стану органів зору може призвести навіть миття голови – через використання занадто агресивного для ніжних слизових оболонок очей шампуню. Лаурилсульфатнатрій, який входить до складу багатьох шампунів при попаданні в очі висушує їх, викликаючи дискомфорт. Згодом це може викликати падіння гостроти зору.

До слова, американський офтальмолог Бейтс створив техніку, за якою можна відновити зір за тиждень.

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