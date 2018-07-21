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Медики назвали ягоду, яка покращує здоров'я нирок

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Ягода, яка покращує здоров'я нирок
Ягода, яка покращує здоров'я нирок / pro-consulting.ua

Фахівці назвали ягоду, яка у комплексному лікуванні допомагає позбутися від таких захворювань як пієлонефрит, цистит та сечокам'яна хвороба.

Якщо ви страждаєте від підвищення тиску, набряків, хворобливого сечовипускання та відчуваєте біль у попереку – це може свідчити про проблеми зі здоров'ям нирок, передає 24apteka.

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А щоб зміцнити здоров'я нирок, медики рекомендують вживати ягоду – журавлину. Вона містить вітаміни групи В, С, Е та речовини калій, магній, залізо, мідь, фосфор натрій, марганець.

Окрім того, журавлина є потужним антисептиком, допомагаючи знищувати інфекції сечостатевої системи, знімає запальний процес та сприяє очищенню нирок.

Журавлина - користь та шкода

Журавлина корисна для сердечників і тим, хто страждає на хвороби нирок

Ця ягода також буде корисною і людям, які страждають на серцево-судинні хвороби – вона зміцнює стінки судин, знижує рівень холестерину в крові та сприяє зміцненню нервової системи й імунітету.

Ягоду можна їсти як у свіжому вигляді, так і готувати з неї варення, компоти та просто заморожувати на зиму. Медики радять з'їдати не менше 200 грамів ягід в день.

А от кому не можна їсти журавлину – це людям з гастритом із підвищеною кислотністю та тим, у кого виразка шлунка і дванадцятипалої кишки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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