Медики назвали ягоду, яка покращує здоров'я нирок

Фахівці назвали ягоду, яка у комплексному лікуванні допомагає позбутися від таких захворювань як пієлонефрит, цистит та сечокам'яна хвороба.

Якщо ви страждаєте від підвищення тиску, набряків, хворобливого сечовипускання та відчуваєте біль у попереку – це може свідчити про проблеми зі здоров'ям нирок, передає 24apteka.

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А щоб зміцнити здоров'я нирок, медики рекомендують вживати ягоду – журавлину. Вона містить вітаміни групи В, С, Е та речовини калій, магній, залізо, мідь, фосфор натрій, марганець.

Окрім того, журавлина є потужним антисептиком, допомагаючи знищувати інфекції сечостатевої системи, знімає запальний процес та сприяє очищенню нирок.

Журавлина корисна для сердечників і тим, хто страждає на хвороби нирок

Ця ягода також буде корисною і людям, які страждають на серцево-судинні хвороби – вона зміцнює стінки судин, знижує рівень холестерину в крові та сприяє зміцненню нервової системи й імунітету.

Ягоду можна їсти як у свіжому вигляді, так і готувати з неї варення, компоти та просто заморожувати на зиму. Медики радять з'їдати не менше 200 грамів ягід в день.

А от кому не можна їсти журавлину – це людям з гастритом із підвищеною кислотністю та тим, у кого виразка шлунка і дванадцятипалої кишки.

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