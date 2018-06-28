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Медики назвали жіночу звичку, яка є дуже шкідливою для здоров'я

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Жіноча звичка, яка є дуже шкідливою для здоров'я
Жіноча звичка, яка є дуже шкідливою для здоров'я / rakhivnews.in.ua

Медики зазначають, що спати жінкам з мокрим волоссям не лише не надто приємно, а й шкідливо для здоров'я.

Сон з вологим волоссям шкідливий з кількох причин. Мокре волосся дуже ламке, під час сну воно може плутатись, обламуватись, а вранці його буде важко розчесати, передає Zdorovia.

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Також під час такого сну можна отримати застуду, оскільки люди майже не рухаються, а шкіра голови швидко переохолоджується. Окрім застуди вранці може боліти голова.

Через переохолодження страждає не лише імунітет, а й волосяні цибулини. Може виникати запалення, через яке виникає випадіння волосся.

У вологому середовищі активно розмножується грибок Malassezia Furfur, призводячи до лущення шкіри та лупи. Також на шкірі можуть виникнути гнійники та почервоніння.

Зловживання сном з мокрим волоссям загрожує і тим, що подушка стає особливим середовищем для розмноження грибків, бактерій і кліщів через вологість. Вони можуть спровокувати появу кашлю, алергійних реакцій, астми та іншого. Тож перед сном краще голову не мити, або ж чекати, поки волосся повністю висохне.

via GIPHY

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Теги: Лікування Здоров'я LifeStyle Краса Поради
Джерело: 24 Канал
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