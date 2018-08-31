Медики піддали критиці ефективність аспірину

Вважається, якщо приймати маленькі дози аспірину щодня, то це знижує ризики проблем із серцем, зокрема інсульту. Щоправда, як з’ясувалося, це не відповідає дійсності.

Про це свідчать результати досліджень, які було оприлюднено на зустрічі Європейського товариства кардіологів у Мюнхені, передає AP.

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Як зазначається, аспірин виявився неефективним щодо попередження серцевих нападів та інсультів у людей, які раніше не мали подібних проблем зі здоров'ям.

Крім того, хоча щоденний прийом цього препарату у невеликих дозах і має певну профілактичну дію та допомагає запобігти повторним випадкам у майбутньому, однак він не дасть жодного результату для людей із помірними ризиками щодо серцевих захворювань, які не мали в минулому інсультів та інфарктів.

Так, до групи осіб, для яких аспірин не матиме жодного ефекту, також потрапили люди з хронічними захворюваннями та курці. Не подіє він і на пацієнтів із підвищеним тиском або холестерином і на діабетиків.

Кардіологи також встановили, що невелика користь ліків компенсується підвищенням рівня кровотеч у людей, які страждають на діабет. До того ж, вживання аспірину разом із риб'ячим жиром для цієї групи людей є неефективним.

До слова, цей препарат є не здатним запобігти раку.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені дійшли висновку, що низькі дози аспірину зменшують ризик розвитку раку яєчників.