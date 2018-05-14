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Медики розповіли, чим корисні поцілунки

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Чим корисні поцілунки
Чим корисні поцілунки / unsplash.com

Мало хто здогадується, але поцілунки існують не лише для вираження любові, але й мають чималий вплив на організм.

Вчені довели корисність поцілунків під час дослідження, пише Ukrhealth.

Вони зазначають, що коли люди цілуються, виділяються речовини серотонін, дофамін і окситоцин. Вони покращують настрій та мають позитивні наслідки для здоров’я.

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Під час поцілунку в організмі запускаються гормони ендорфіни – вони викликають розширення кровоносних судин і таким чином запобігають поширенню відчуття болю від нервів до мозку, зокрема, полегшують головний біль та біль, викликаний менструальними судомами.

Зі слів науковців, поцілунки особливо корисні людям, у яких є хронічний біль від артриту чи онкозахворювань.

Поцілунок також знижує артеріальний тиск – через розширення кровоносних судин в організмі. Тож цілуватись корисно і гіпертонікам.

Поцілунки покращують настрій

Поцілунки покращують настрій

Поцілунки також зменшують стрес та є хорошою профілактикою серцевих захворювань.

Під час поцілунків в імунній системі виробляються клітини імуноглобуліну A, потрібного для боротьби з мікробами. А ще поцілунок знижує імуноглобулін E, вивільняючи гістамін з клітин, відповідальний за запуск алергічних реакцій.

Окрім того, під час поцілунків збільшується кількість слини в роті, а ферменти, які вона містить, очищають бактеріальний наліт з поверхні зубів – запобігає появі карієсу

І цікавий момент – під час поцілунку залучено 34 лицьові м’язи та 112 м’язів голови – тож так можна ще й покращити тонус м’язів. Науковці додають – протягом 20-секундного поцілунку спалюється близько 2-3 калорій у хвилину.

Поцілунки також зменшують стрес

Поцілунки також зменшують стрес 

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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