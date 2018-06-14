Медики розповіли про небезпеку ополіскувачів для рота

Рідини для полоскання ротової порожнини здатні викликати у людей карієс та навіть цукровий діабет.

Таку заяву зробили британські стоматологи з Центру Fresh Breath у Лондоні під керівництвом провідного стоматолога Філа Штеммера, передає Ukrhealth.

Вони провели дослідження, в результаті яких з'ясували, що хімічний склад рідин для полоскання рота нейтралізує дію зубної пасти.

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При регулярному застосуванні подібних ополіскувачів, які фактично зводять до нуля захисний ефект паст, у людини неминуче з’явиться карієс,

– пояснив Філ Штеммер.

Найбільш ефективними засобами для захисту зубів від карієсу будуть зубна паста, щітка і зубна нитка. А от від ополіскувачів для рота краще відмовлятись – вони лише на деякий час освіжають подих.

До слова, стоматологи з Гарвардського університету у США виявили зв’язок між ополіскувачами для рота і появою у людини діабету.

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