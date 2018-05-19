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Медики розвінчали популярний міф про консерви

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Медики розвінчали міф про консерви
Медики розвінчали міф про консерви / baomoi.com

Багато перероблених продуктів справді можуть завдати організму шкоди, але при частому вживанні. Та чимало консервованих продуктів все ж не втрачають вітамінів та корисних речовин.

Про це заявили науковці з Оксфорда, передає "Обозреватель".

"Переробка не завжди означає втрату корисних властивостей. Вона часто використовується для збереження корисних речовин або видалення шкідливих, наприклад, пастеризація. У деяких перероблених продуктів біологічна цінність досить висока, і вони можуть бути корисними", – запевняють вчені.

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Дослідження також підтвердили – перероблене червоне м'ясо не містить канцерогенів.

Навіть звичайна консервована томатна паста зберігає свої властивості, зокрема, антиоксидант лікопіну. Йогурти з високим вмістом пробіотиків дозволять зміцнити імунітет.

Свою користь зберігають консерви з морською рибою. Вона містить довголанцюгові незамінні жирні кислоти омега-3, що знижують ймовірність серцево-судинних захворювань. А консервовані сардини є джерелом кальцію, фосфору і вітаміну D. 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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