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Медики склали перелік продуктів, які зміцнюють імунітет

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Продукти, які зміцнюють імунітет
Продукти, які зміцнюють імунітет / Фото з відкритих джерел

Включення певних продуктів у раціон харчування робить імунну систему людини сильнішою, а відповідно – і стійкішою до вірусів та інфекцій.

Здорова збалансована дієта грає життєво важливу роль у житті людини, тож фахівці назвали продукти, які зміцнять імунітет, передає Мedicalinsider.

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1. Чорниця містить тип флавоноїду, що володіє антиоксидантними властивостями, які посилюють імунну систему людини. Це зменшить ризик підхопити інфекції верхніх дихальних шляхів або застуду.

2. Темний шоколад містить антиоксидант, який захищає від вільних радикалів, які можуть пошкодити клітини організму і сприяти захворюванню.

3. Куркумін, який міститься у жовтій спеції куркумі, має антиоксидантний і протизапальний ефект.

4. Така жирна риба як лосось, тунець та інші, є багатим джерелом омега-3 жирних кислот. А споживання цих кислот може знизити ризик ревматоїдного артриту – стану, який виникає, коли імунна система помилково атакує здорову тканину організму.

5. Броколі є джерелом вітаміну С і містить сильні антиоксиданти, які захищають організм.

6. Про імбир знають, напевне, всі. Він має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості.

7. А зелений чай може посилити імунну систему і містить флавоноїди, які знижують ризик застуди.

8. Апельсини і ківі – ще одне відмінне джерело вітаміну С, який скорочує тривалість простудних симптомів і покращує функцію імунної системи людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Профілактика захворювань Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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