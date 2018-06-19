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Телеканал новин 24 Новини Медицина

Медики внесли суттєві правки у перелік хвороб світу

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ВООЗ оновила Міжнародну кваліфікацію хвороб
ВООЗ оновила Міжнародну кваліфікацію хвороб / .facebook.com/WHO

Всесвітня організація здоров’я опублікувала оновлене видання Міжнародної кваліфікації хвороб (МКХ-11), над яким працювала 11 років.

Про це мовиться на сайті організації.

До переліку хвороб внесли ігрову залежність. Гравця визнають залежним, якщо захоплення відеогрою негативно впливає на його життя та триває більше року.

Також у перелік психічних хвороб внесли дисморфофобія. Це синдром, при якому людина надмірно стурбована незначним дефектом або особливістю свого тіла.

В той же час з переліку психічних розладів і розладів поведінки виключили трансгендерність.

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Міжнародна кваліфікація хвороб дозволяє фахівцям у сфері охорони здоров'я всієї планети знаходити спільну мову та обмінюватися інформацією.

За словами генерального директора ВООЗ, МКХ-11 відрізняється від попередніх версій низкою покращень. Вона вперше виходить в повністю електронному вигляді і має зручний для читача формат.

МКХ-11 представлять ​​для прийняття державами-членами на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в травні 2019 року. Перелік набуде чинності 1 січня 2022 року.

Теги: Медицина Здоров'я ВООЗ
Джерело: 24 Канал
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