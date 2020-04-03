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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Медики Запоріжжя все ж отримають гроші за боротьбу з коронавірусом, – Зеленський

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      Зеленський запевни, що медики Запоріжжя все ж отримають надбавки за боротьбу з коронавірусом / Пресслужба Запорізької ОДА

      Президент України Володимир Зеленський переконує, що ситуацію з надбавками медиками у Запоріжжі виправлено. Ці гроші їм заплатять за боротьбу з коронавірусом.

      Як пояснив він під час відеозверення 3 квітня, напередодні працівники екстреної медичної допомоги поскаржилися, що їх не включили до списку тих, хто отримає надбавку за протидію коронавірусу.

      Радимо ознайомитися Зеленський звернувся до українських лікарів через коронавірус: головні тези

      Зеленськицй запевнив, що це вже виправлено. І напередодні, 2 квітня, МОЗ видало відповідний наказ.

      "Також хочу сказати, що наші лікарі регулярно контактують з медиками з міста Уханя. Вони постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу. А завтра у межах двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період", – додав він.

      Дивіться звернення Зеленського щодо коронавірсу: відео 

      Що відомо про надбавки лікарям, які протидіють коронавірусу

      Раніше Зеленський заявляв, що медики, задіяні у лікуванні коронавірусу, отримають надбавки до 300%. Інші – до 200%. Він зазначив, що, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров'я, то їх повністю профінансують звідти.

      Крім того, 23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням COVID-19.

      Водночас у деяких містах України уже оголосили про доплату медикам, які лікують хворих на коронавірус. Так, мер Києва Віталій Кличко заявив про надбавки у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень для лікарів інфекційних відділень. За його словам, ці гроші медики отримають уже в квітні. Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень (йдеться про всі спеціалізовані медзаклади).

      Мер Львова Андрій Садовий також розпорядився, щоб усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримали додатково по 10 тисяч гривень. Незалежно від того, лікарня міського підпорядкування, чи обласного.

      Окрім підвищення надбавок до заробітної плати, медикам, які працюють з хворими на коронавірус, обіцяють:

      • харчування,
      • проживання в готелі ( в певних випадках),
      • безкоштовний проїзд на таксі та залізничному транспорті. 

      Детальніше Зарплати лікарів та коронавірус: кому і скільки обіцяють

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили ​942 випадки COVID-19, з яких 23 людини, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужали.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській і Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 
      • З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, не можна буде відвідувати спортивні майданчики, не можна буде ходити групою у понад 2 людини, також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора. 
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Медицина Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Володимир Зеленський Новини політики Новини Запоріжжя Президент України
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