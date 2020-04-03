Медики Запоріжжя все ж отримають гроші за боротьбу з коронавірусом, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконує, що ситуацію з надбавками медиками у Запоріжжі виправлено. Ці гроші їм заплатять за боротьбу з коронавірусом.
Як пояснив він під час відеозверення 3 квітня, напередодні працівники екстреної медичної допомоги поскаржилися, що їх не включили до списку тих, хто отримає надбавку за протидію коронавірусу.
Радимо ознайомитися Зеленський звернувся до українських лікарів через коронавірус: головні тези
Зеленськицй запевнив, що це вже виправлено. І напередодні, 2 квітня, МОЗ видало відповідний наказ.
"Також хочу сказати, що наші лікарі регулярно контактують з медиками з міста Уханя. Вони постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу. А завтра у межах двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період", – додав він.
Дивіться звернення Зеленського щодо коронавірсу: відео
Що відомо про надбавки лікарям, які протидіють коронавірусу
Раніше Зеленський заявляв, що медики, задіяні у лікуванні коронавірусу, отримають надбавки до 300%. Інші – до 200%. Він зазначив, що, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров'я, то їх повністю профінансують звідти.
Крім того, 23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням COVID-19.
Водночас у деяких містах України уже оголосили про доплату медикам, які лікують хворих на коронавірус. Так, мер Києва Віталій Кличко заявив про надбавки у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень для лікарів інфекційних відділень. За його словам, ці гроші медики отримають уже в квітні. Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень (йдеться про всі спеціалізовані медзаклади).
Мер Львова Андрій Садовий також розпорядився, щоб усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримали додатково по 10 тисяч гривень. Незалежно від того, лікарня міського підпорядкування, чи обласного.
Окрім підвищення надбавок до заробітної плати, медикам, які працюють з хворими на коронавірус, обіцяють:
- харчування,
- проживання в готелі ( в певних випадках),
- безкоштовний проїзд на таксі та залізничному транспорті.
Детальніше Зарплати лікарів та коронавірус: кому і скільки обіцяють
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили 942 випадки COVID-19, з яких 23 людини, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужали.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській і Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, не можна буде відвідувати спортивні майданчики, не можна буде ходити групою у понад 2 людини, також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Коли чекати пік епідемії COVID-19 у Києві: припущення голови ОДАсьогодні , 16:35
-
ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева та Дронов сидітимуть у в'язниці 10 років – Верховний Судсьогодні , 15:18
-
Нардеп Руслан Горбенко каже, що вилікувався від коронавірусу: які препарати приймавсьогодні , 19:28
-
Ринок нерухомості: чи вигідно зараз купувати квартирисьогодні , 15:58
-
Зенітна ракета полетіла у житлові будинки на Львівщині: пояснення Міноборонисьогодні , 20:48
-
Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українцівсьогодні , 18:59