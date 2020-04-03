Медики Запоріжжя все ж отримають гроші за боротьбу з коронавірусом, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконує, що ситуацію з надбавками медиками у Запоріжжі виправлено. Ці гроші їм заплатять за боротьбу з коронавірусом.

Як пояснив він під час відеозверення 3 квітня, напередодні працівники екстреної медичної допомоги поскаржилися, що їх не включили до списку тих, хто отримає надбавку за протидію коронавірусу.

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Зеленськицй запевнив, що це вже виправлено. І напередодні, 2 квітня, МОЗ видало відповідний наказ.

"Також хочу сказати, що наші лікарі регулярно контактують з медиками з міста Уханя. Вони постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу. А завтра у межах двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період", – додав він.

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Що відомо про надбавки лікарям, які протидіють коронавірусу

Раніше Зеленський заявляв, що медики, задіяні у лікуванні коронавірусу, отримають надбавки до 300%. Інші – до 200%. Він зазначив, що, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров'я, то їх повністю профінансують звідти.

Крім того, 23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням COVID-19.

Водночас у деяких містах України уже оголосили про доплату медикам, які лікують хворих на коронавірус. Так, мер Києва Віталій Кличко заявив про надбавки у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень для лікарів інфекційних відділень. За його словам, ці гроші медики отримають уже в квітні. Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень (йдеться про всі спеціалізовані медзаклади).

Мер Львова Андрій Садовий також розпорядився, щоб усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримали додатково по 10 тисяч гривень. Незалежно від того, лікарня міського підпорядкування, чи обласного.

Окрім підвищення надбавок до заробітної плати, медикам, які працюють з хворими на коронавірус, обіцяють:

харчування,

проживання в готелі ( в певних випадках),

безкоштовний проїзд на таксі та залізничному транспорті.

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, а також у , , , . Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська. 12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

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