Медики змінили норми артеріального тиску

Згідно з новими параметрами, верхньою межею норми тепер вважаються значення 130 на 80 мм ртутного стовпчика.

Змінені норми артеріального тиску були представлені науковцями Європейського товариства з лікування гіпертонії (ESH) і Європейського кардіологічного товариства (ESC), передає European Heart Journal.

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Тобто, при наявності таких показників тиску його необхідно знижувати. Раніше для необхідності знижувати артеріальний тиск орієнтувалися на значення 140 на 90 міліметрів ртутного стовпчика.



Верхній тиск повинен бути у межах 120-129

Експерти відзначили, що у віці молодше 65 років здоровим орієнтиром для верхнього тиску повинен бути показник у межах 120-129. Для пацієнтів старше 65 років, а також старше 80 років цей показник не повинен перевищувати 139 мм. рт. стовпа, тоді як раніше в цих вікових групах допускалися більш високі граничні значення в 140-150.

Нижній тиск у всіх, незалежно від супутніх захворювань та ступеня ризику, повинен триматися в межах 80, наголосили європейські кардіологи.

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