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      Медики змінили норми артеріального тиску

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      Нові норми артеріального тиску
      Нові норми артеріального тиску / 24 канал

      Згідно з новими параметрами, верхньою межею норми тепер вважаються значення 130 на 80 мм ртутного стовпчика.

      Змінені норми артеріального тиску були представлені науковцями Європейського товариства з лікування гіпертонії (ESH) і Європейського кардіологічного товариства (ESC), передає European Heart Journal.

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      Тобто, при наявності таких показників тиску його необхідно знижувати. Раніше для необхідності знижувати артеріальний тиск орієнтувалися на значення 140 на 90 міліметрів ртутного стовпчика.

      Нові норми артеріального тиску
      Верхній тиск повинен бути у межах 120-129

      Експерти відзначили, що у віці молодше 65 років здоровим орієнтиром для верхнього тиску повинен бути показник у межах 120-129. Для пацієнтів старше 65 років, а також старше 80 років цей показник не повинен перевищувати 139 мм. рт. стовпа, тоді як раніше в цих вікових групах допускалися більш високі граничні значення в 140-150.

      Нижній тиск у всіх, незалежно від супутніх захворювань та ступеня ризику, повинен триматися в межах 80, наголосили європейські кардіологи.

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      Теги: Медицина Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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