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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Медики знайшли ефективний спосіб лікування псоріазу

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Лікування псоріазу
Лікування псоріазу / Фото з відкритих джерел

Американські дерматологи випробували на мишах інноваційний метод, який допоможе ефективно лікувати низку шкірних захворювань.

Результати дослідження на чолі з доктором Річардом Вангом були опубліковані у журналі Nature Medicine.

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Зі слів дерматолога Річарда Ванга, за допомогою інгібування (процес пригнічення) транспортного білка GLUT1 у мишей науковцям вдалося зменшити активність поділу клітин, що характерно для псоріазу.

За допомогою інгібування білка GLUT1 також вдалося зменшити запалення. Тож науковці наголошують, що такий метод дозволить позбавити хворих на псоріаз від головної проблеми сучасних ліків, які лікують це захворювання та дуже негативно впливають на імунну систему людини.

Зокрема, ліки піддають організм під ризики інфікування та захворювання іншими недугами. Та інноваційний метод лікування псоріазу допоможе цього уникнути і є абсолютно безпечним для здоров'я.

Що таке псоріаз? Це неінфекційне хронічне захворювання, дерматоз, що уражає в основному шкіру, хоча можливе і запалення суглобів (псоріатичний артрит).

Теги: Здоров'я Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
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