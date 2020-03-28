Медиків кинули "голими" на боротьбу з ворогом, – активістка про ситуацію на Тернопільщині

За останніми даними, в Тернопільській області зафіксували 43 випадки зараження коронавірусом, з них 1 – летальний. Відомо, що в місті першим на COVID-19 захворів 57-річний священнослужитель. Зараз він перебуває у важкому стані в реанімації. Крім цього, в Монастириському районі коронавірус виявили у 24 медиків.

Місцева жителька та громадська активістка Світлана Безділь розповіла, що спалах захворювання розпочався з одного хворого, до якого не були готові ні медики, ні керівництво районного чи місцевого значення. В прямому ефірі 24 каналу вона зазначила, що тоді лікарі не були забезпечені елементарними речами, тобто в них не було ні масок, ні захисних костюмів.

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За її словами, фельдшери швидкої допомоги поїхали на перший випадок в тих костюмах, які надали спонсори. Згодом не було навіть кому дезінфікувати швидку. Після того, як хворого відвезли вже до Чорткова, а потім до Тернополя, люди знімали відео і питали, хто допоможе з дезінфекцією автомобіля.

Активістка відзначила, що машина протягом доби стояла на подвір’ї швидкої. Завдяки розголосу, приїхали працівники ДСНС, і провели дезінфекцію.

Не було кому спалити, утилізувати ті костюми. Люди не знали механізму, що має відбуватися з тими костюмами. Наші медики були неготовими, їх кинули "голими" на боротьбу з ворогом, який ще не вивчений ніким,

– наголосила Світлана Безділь.

Жінка розповіла, що люди почали об’єднуватися, гуртуватися: хтось займається костюмами і пошиттям масок, хтось підключає згуртованих українців з-за кордону. Також відбувся збір коштів на апарати штучної вентиляції легень. Адже в районі до цього був тільки один апарат швидкої вентиляції легень.



Апарат штучної вентиляції легень / Фото 24 канал

Місцева мешканка розповіла, що з допомогою всіх небайдужих, вдалося забезпечити медиків захисними костюмами. "Трохи звезли костюми, народний депутат привіз, люди займаються пошиттям. Все гуртується повністю завдяки громаді", – додала жінка.

Для людей образливо те, що наша районна і місцева влада не втрачає моменту, щоб пропіаритися. Одні пишуть про виділений мільйон двісті для боротьби з пандемією. З’ясувалося, що ці гроші були виділені ще місяць назад для погашення заборгованості зарплат медикам,

– обурилася Світлана Безділь.

Вона відзначила, що 26 березня хлопці-волонтери з Тернополя привезли 350 експрес-тестів. До цього їх не було. Заступник голови районної ради писав, що також є і полімеразні тести. Активістка наголосила, що всі випадки зараження підтверджені лабораторно.



Різниця між тестами на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

У Монастириському районі Тернопільської області на коронавірус масово хворіють медики. 24 з них уже мають підтверджений діагноз COVID-19.

Світлана Безділь повідомила, що всі лікарі перебувають вдома. Вони почуваються добре, і не потребують гострої госпіталізації. Вона зазначила, що медичні працівники всі молоді за віком, найстаршому, імовірно, 45 років.