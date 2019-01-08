Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения

7 ноября "Фундация инновационного лидерства" провела в Киеве первый медицинский форум, а уже в следующем году такие мероприятия пройдут в ряде городов Украины.

Их цель – совместно с экспертами, представителями власти и медицинской сферы понять, почему медицинская реформа проходит с такими сложностями для врачей и пациентов, и какими должны быть изменения, чтобы мы наконец получили качественную, своевременную и доступную медицину. Чтобы она работала во благо украинцев всех социальных слоев, а не являлась очередным проявлением популизма.

Первое, на что я обратил внимание, пытаясь ответить на вопрос, что ждет медицину в новом 2019 году – это государственный бюджет. На систему здравоохранения Украины выделено на 3,4 млрд. грн. больше по сравнению с 2018 годом – в общем 95,7 млрд грн, что составляет 3,8% ВВП. Пример европейских стран говорит о необходимых 5-7%.

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В следующем году на централизованную закупку лекарств в бюджете предусмотрено 6,6 млрд грн, что на 626 млн. грн. больше, чем в этом году. На программу "Доступные лекарства" выделено всего 1 млрд грн, из которых 250 млн – это субвенция местным бюджетам, а 750 млн – расходы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) на администрирование этой программы с 1 апреля 2019 года.

На программу "Бесплатная диагностика" заложено 2 млрд грн. Медицинская субвенция в 2019 году составит 58,5 млн грн. На приобретение ангиографического оборудования (исследование кровеносных сосудов) заложено 150 млн грн.

Скажу откровенно – цифры меня пугают, так как понятно, что для обеспечения системы здравоохранения их недостаточно. Несмотря на то, что ежегодно бюджет на медицину увеличивается с учетом уровня инфляции, заметить улучшения и целевое использование средств крайне сложно. По собственному опыту знаю, что в любой больнице потребностей не счесть: начиная от расходных материалов и анализаторов крови, заканчивая видео фиброколоноскопами, системами УЗИ-диагностики и томографами.

Настораживает и еще один момент: государство не боится создавать дополнительные структуры и тратить немалые средства на их содержание, но почему-то не готово вкладывать их в саму медицину: в обеспечение больниц оборудованием, лекарствами, ремонтом, подготовку квалифицированных кадров и так далее. Более того, реформа, которая стартовала в 2017 году, будет иметь необратимые процессы. Поэтому наша общая задача сегодня дополнить реформу теми механизмами, благодаря которым она сможет равномерно работать по всей стране и обеспечивать всем необходимым пациентов и врачей.

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Объездив за этот год немало городов – Винница, Сумы, Тернополь, Киев, районные центры Ровенской, Житомирской и Киевской областей – и поставляя оборудование в больницы или делая ремонты в отделениях, у меня складывается впечатление, что государство в лице органов власти не понимает, как на самом деле обстоит ситуация в операционных, реанимационных и других отделениях отечественных больниц.

Диапазон потребностей и нужд бесконечен: острая нехватка диагностического оборудования, аппараты и одеяла для обогрева пациентов в операционных, машины "скорой помощи". А вопрос с обеспечением медикаментами даже страшно поднимать, ведь практически все лекарства больным приходится покупать самостоятельно.

Недавно команда моего благотворительного фонда "MANUS DEI" завершила реконструкцию зала для групповых ЛФК занятий в Центре реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы в Киеве. В здании на несколько этажей, где реабилитацию проходят сотни детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и большая часть пациентов передвигается на инвалидных колясках, нет лифта.

Несмотря на десятки официальных обращений руководством Центра, 22 года в бюджете не могут найти 500 тысяч гривен для того, чтобы сделать шахту и провести подключение, ведь сам лифт давно подарен немецкими донорами – и родители продолжают носить своих детей на руках.

Я пишу это не для того, чтобы покритиковать власть или указать на недостатки, и отойти в сторону. Я остаюсь и хочу исправить ситуацию. Для этого необходимо здраво воспринимать сложившуюся ситуацию, признавать, что есть ошибки и делать все для того, чтобы их исправить.

Первую оплошность, которую необходимо исправить – это вернуться к диалогу между Министерством здравоохранения и профильным комитетом Верховной Рады. Давайте найдем точки соприкосновения и начнем все вместе реформировать систему здравоохранения: не для пиара отдельных политиков, не для постов в социальных сетях или рекламы на ТВ, а для реального обеспечения нужд больниц и больных, для создания нормальных условий работы для медиков.

Давайте собственными глазами увидим реальные возможности отечественной медицины и постараемся понять, почему мы пытаемся отказаться от нее ради лечения за границей, которое доступно меньшинству населения. Это касается, в том числе, закрытия отделения детской трансплантологии в Охматдете. На лечение граждан Украины за рубежом заложено всего 390 млн грн, а митинги под Министерством здравоохранения тех, кто не может ждать своей очереди, и либо вынужден собирать деньги всем миром, либо умирать, являются показателем не лучшей стороны системы здравоохранения.

Медицинский форум – это современная площадка для коммуникации, диалога и конструктива. Ведь лучше совместно провести эффективную реформу в сфере здравоохранения, чем бесконечно обвинять друг друга публично и распрощаться с мечтой о качественной медицине, доступной для людей разного социального положения и разного уровня доходов.

В 2019 году Медицинский форум посетит регионы. Пусть правда об отечественной медицине станет вызовом для тех, кто говорит о реформе на ТВ и в соцсетях, станет опорой и рабочей площадкой для тех, кто готов взять на себя ответственность за принятые решения и будущее нашей страны.

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