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Медовий Спас або Маковея: історія свята та прикмети

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Медовий Спас або Маковея: історія свята та прикмети
Медовий Спас або Маковея: історія свята та прикмети / 24 Канал

Медовий спас або Маковея відзначають 14 серпня. В цей же день починається Успенський піст, який триватиме два тижні – до 28 серпня, християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці. Чому ми святкуємо Маковея та які існують прикмети в цей день – далі в матеріалі.

Медовий Спас або Маковея: історія свята

В церковному календарі свято Маковея називається днем семи мучеників Маковеїв, їхньої матері Соломонії й учителя Єлеазара, які в 166 році до н. е. прийняли мученицьку смерть від сирійського царя Антіоха Епіфана за свою віру в Бога. У православній традиції Макавеїв уособлюють як символ непорушності в дотриманні християнських заповідей.

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Вважається, що назва свята Маковей утворилася шляхом накладення імені Маккавея й співзвучної з ним рослини маку, який дозріває у цей час. Тому на Маковея у церквах святять мак, а також воду та запашні букети з трав.

Що збирають у букет на Маковея?

Серед квітів у букеті обов’язково мають бути великі достиглі голівки маку. Такий букет називається "маковійчик" або "маковейка". До нього можна класти також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, а також різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток та інші.

Цікава традиція існує на Житомирщині (Поліссі) – там до маковійнового букета додають морквину, невеликі качани кукурудзи, а ще горох, квасолю, кріп.

Медовий Спас або Маковея: історія свята та прикмети
Букет на Медовий Спас

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Мак в українців має дещо сакральний статус. Раніше, ним обсипали будинок "від усього лихого". Після освячення букети несли додому й клали біля іконок та зберігали до весни, як оберіг. Дехто взимку мак використовує для куті на Різдво, а на Благовіщення раніше засушені квіти дівчата вплітали у волосся.

Разом з тим, це свято називають Медовим Спасом, бо в цей час саме настає період збору меду з вуликів. Тож для тих, хто має свій мед, вважається обов’язковим його посвятити, щоб наступного року мати ще більший "врожай". Не пасічникам у корзинці для освячення можна принести придбаний мед.

Крім цього, на Медовий Спас також існує традиція освячувати воду, оскільки спочатку це свято мало тісний зв'язок з Хрещенням Русі. Адже згідно хронографіям, дехто вважає, що саме в цей день в 988 році князь Володимир хрестив Київську Русь. Тому в цей час люди здійснювали хресний хід на річки й самі умивалися у відкритих водоймах, щоб стати здоровішими. Нині й досі на Спаса освячують воду в церквах.

Медовий Спас або Маковея: історія свята та прикмети
Медовий Спас – традиції свята 

Також до Першого Спаса господині робили млинці з медом та пекли булки з маком. Вважалося, що перша ложка меду мала особливі властивості – в народі говорили, хто її з'їсть, той загадує бажання і воно обов'язково збудеться.

Народні прикмети на Маковея

У народі існує чимало прикмет. У них можна вірити, сприймати як забобони або задля цікавості просто перевірити чи справджуються вони. Так склалися й прикмети на Медовий Спас. Пропонуємо деякі з них.

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Якою буде погода на Медовий Спас – такою вона буде й 28 серпня.

Після Медового Спасу бджоли перестають носити мед.

Пройшов Спас – пішло літо від нас.

Якщо дощ на Маковія, пожеж буде мало.

На першу ложку освяченого меду потрібно згадати заповітне бажання, і воно збудеться.

Медовий Спас або Маковея: історія свята та прикмети
Прикмети на Маковея

До слова, Другий Спас святкуватимуть 19 серпня і зветься він Яблучний Спас, бо на освячення до церкви несуть яблука, а також інші фрукти та мед. Третій, Горіховий Спас, відзначається 29 серпня. Така назва тому, що за народним календарем цього дня заготовляють горіхи нового врожаю.

Теги: Новини України Публікації Статті Традиції LifeStyle релігія Новини культури відпочинок
Джерело: 24 Канал
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