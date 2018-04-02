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Медреформа у дії: як українці обирають сімейного лікаря

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2 квітня стартував перший етап медичної реформи – з вибору лікаря первинної медичної допомоги в рамках кампанії "Лікар для кожної сім'ї".

В Амбулаторії у Дарницькому районі столиці вже підписали декларацію з лікарем кілька десятків пацієнтів. Для того аби підписати декларацію потрібно паспорт, ідентифікаційний код, для дітей – свідоцтво про народження та мобільний, на який під час реєстрації прийде код-підтвердження.

Читайте також: Вибір лікаря та підписання декларації: процедура і міфи

Місце реєстрації чи проживання ролі не грає. Лікар сам заповнює електронну форму, насправді все дуже просто і швидко, процедура займає близько 20 хвилин.

Ажіотажу в клініках немає, проте деякі пацієнти почали укладат угоди ще вчора у телефонному режимі, бо бояться що не потраплять до бажаних спеціалістів. Деякі – навпаки не поспішають, і негативно ставляться до цієї процедури

Декларацію бажано підписати до 1 липня. Хоча це не обов’язково, компанія з вибору лікаря не обмежена у часі. Проте варто звернути увагу: кожен лікар все ж може мати обмежену кількість пацієнтів, зокрема, сімейний лікар – 1 800, терапевт – 2 000, педіатр – 900.

До слова, в системі "Електронне здоров’я" на сьогодні, 2 квітня, зареєстровано 106 декларацій з терапевтами, педіатрами або сімейними лікарями.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Медична реформа Міністерство охорони здоров’я Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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