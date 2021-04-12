Блокування каналів Медведчука дає результати: що чекає партію Кремля в Україні

Згідно зі свіжим опитуванням групи "Рейтинг", сьогодні за ОПЗЖ готові проголосувати 14,2% наших співгромадян, а за Юрія Бойко – 11,9%. Далі читайте російською.

Еще в начале года главная пророссийская партия пользовалась поддержкой 18,9% опрошенных, а ее лидер – 17,1%. Как видим, блокирование трех пропагандистских каналов не прошло бесследно, а эффективность разгромленной медиа-империи Медведчука можно оценить в процентах.

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Украинские друзья Путина обречены

Правда, после резкого спада рейтинги ОПЗЖ и Бойко стабилизировались: с конца февраля поддержка пророссийских сил остается на одном и том же уровне. Вероятно, обозначилось стойкое электоральное ядро, которое не проймешь никакими санкциями и блокировками. Но для успешного политического прорыва этого явно недостаточно.

Иными словами, давление Банковой не сокрушило прокремлевскую партию – но уничтожило перспективы роста.

Аполитичные обыватели, которых удалось было привлечь благодаря медведчуковским СМИ, быстро отсеялись. Пополнять ряды сторонников и сочувствующих "Оппоплатформа" более не в состоянии. Украинские друзья Путина обречены вариться в собственному соку: если только в ближайшее время не случится что-то из ряда вон выходящее.

Между Квислингом и Мосли

О новом витке кремлевской агрессии против Украины сегодня не говорит только ленивый. Чем обернется сосредоточение российских войск у наших границ и грозная риторика РФ? Простым запугиванием и шантажом? Локальной эскалацией на Донбассе? Полномасштабной войной? Новыми территориальными потерями? Пока этого не знает никто. Но серьезный удар со стороны Москвы так или иначе отразится на положении прокремлевской партии в Украине. Причем вырисовываются сразу два альтернативных сценария, и условно их можно обозначить как "Квислинг" и "Мосли": по аналогии с событиями Второй мировой войны.

В первом случае российская военная агрессия сыграет на руку пророссийским силам: как некогда нацистское вторжение в Норвегию помогло пронемецкому политику Видкуну Квислингу. До войны возглавляемое им "Национальное единение" пребывало в маргинесе, но благодаря захватчикам оно стало ведущей политической партией, а сам Квислинг возглавил марионеточное норвежское правительство.

Конечно, оккупация Украины и назначение кремлевских ставленников на руководящие посты представляется чем-то фантастическим даже в наше смутное время. Но нельзя исключить более мягкий вариант: силовое принуждение Киева к унизительным уступкам. Возможно, в результате санкции против Медведчука и компании будут отыграны назад, пророссийская пропаганда вновь зазвучит в полный голос, и ОПЗЖ не только вернет утраченные позиции, но и продвинется дальше.

Однако вполне вероятен и противоположный сценарий: когда российская вооруженная агрессия ударит по пророссийским силам рикошетом. Именно так произошло с сэром Освальдом Мосли, чей "Британский союз фашистов" хоть и не имел большого влияния в предвоенные годы, но, по крайней мере, действовал вполне свободно. А в 1940-м прогерманское движение оказалось вне закона, и его лидеры, включая самого Мосли, были интернированы и заключены под стражу.

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Если кремлевский военный удар действительно последует, но окажется недостаточным для деморализации Украины, то расплачиваться за него придется здешним друзьям Москвы.

Украинская власть получит моральный карт-бланш на дальнейшее преследование ОПЗЖ, вплоть до ее выдавливания из легальной политики – как после 2014 года случилось с КПУ. И в этом случае электоральные рейтинги прокремлевской партии уже не будут иметь никакого значения.