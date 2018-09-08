Медведчук для Порошенка є подарунком долі, – нардеп

До останнього часу Петру Порошенку не вистачало політика, який за своєю одіозністю та негативом міг не лише викликати відразу, але і являв собою реальну силу, якої б боялися.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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"На таку роль розглядали керівника "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, але влітку цього року наче подарунком долі для Порошенка стало повернення Медведчука, який сильніший за Бойка харизмою та має набагато сильніший подразник, ніж корупційні оборудки з вишками чи газовими посередниками "РосУкрЕнерго", – сказав Лещенко.

За його словами, Медведчук, який є членом родини Володимира Путіна, справді здатен викликати у частини громадян відчуття непідробної тривоги через входження до політики агенту явного проросійського впливу. І тепер Порошенко та Медведчук цинічно користуються ситуацією для створення штучної конфронтації, отримувати політичну вигоду від якої будуть обидва політики.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 7 вересня 2018