Медведчук і Бойко знову полетіли в Росію на переговори

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук та нардеп Юрій Бойко зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Він обіцяв продавати газ на 25% дешевше, ніж Україна купує за реверсом.

Міллер на зустрічі зазначив, що найголовнішим питанням є укладення прямого контракту на поставку газу в Україну, пише "Інтерфакс-Україна". За словами Медведчука, вартість газу для населення в Україні не може перевищувати 4 тисячі гривень.

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Під час зустрічі Медведчук поскаржився, що після попереднього їхнього візиту до Росії в Україні була "бурна, негативна реакція". Він вважає, що обіцяні Путіним 25% знижки на газ при прямих поставках – це "промінь світла" для українців.

Медведчук наголосив, що попередня влада була до цього не готова, а президент Володимир Зеленський ще не дозрів до подібних рішень. Політики збираються "примусити" діючу українську владу піти на це.

Загалом сторони домовилися продовжити переговори щодо транзиту газу після парламентських виборів.

Юрій Бойко та Віктор Медведчук уже літали в Росію на переговори. Після цього ДБР відкрило кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

Що відомо про перший політ Бойка до Росії?Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".



Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".



ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви. Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.