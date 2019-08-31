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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Медведчук і Рабінович в Росії відвідали бранців замість адвокатів, яких у СІЗО не впустили

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      Медведчук і Рабінович знову полетіли до Москви
      Медведчук і Рабінович знову полетіли до Москви / espreso.tv

      Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович і Віктор Медведчук відвідали московське СІЗО "Лефортово". Там вони відвідали бранців Кремля Станіслава Клиха і Миколу Карпюка.

      До того ж СІЗО не впустили адвокатів, які представляють інтереси Володимира Балуха та Олександра Кольченка, повідомляє "Радіо Свобода".

      Це варто знати: Обмін полоненими: чому всі чекали на нього сьогодні і що відбувається насправді

      Адвокатів не пропустила адміністрація слідчого ізолятора. Голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков підкреслив, що це є прямим порушенням закону, "і ніякий можливий обмін його не виправдовує".

      Обмін полоненими, про який говорять вже декілька днів, таки відтермінувався до наступного тижня. Найімовірніше, він відбудеться у вівторок, 3 вересня. Медведчук і Рабінович висловили сподівання, що обмін утримуваними особами між Росією і Україною відбудеться.

      У якому форматі може відбутися обмін полоненими?Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців. Серед них – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

      Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 російського міста Лабитнангі. Російські ЗМІ повідомляють, що він досі перебуває у Бутирському ізоляторі – найбільшій в'язниці Москви.

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      30 серпня
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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Вадим Рабінович Опозиційна платформа – За життя Українці в полоні РФ Обмін полоненими
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