23:37
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, сьогодні
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Медведчук, Мартиненко, Саакашвілі: персони, які грали вирішальну роль у житті України у 2018-му

      79 Читать новость на русском
      Медведчук, Мартиненко, Саакашвілі: персони, які грали вирішальну роль у житті України у 2018-му
      Медведчук, Мартиненко, Саакашвілі: персони, які грали вирішальну роль у житті України у 2018-му / 24 канал

      Деякі персони відіграли надзвичайно велику роль в житті Україні за цей рік. Зокрема, за так звану номінацію "Антигерой року" боролися: Микола Мартиненко, справу якого нарешті передали до суду, Міхеїл Саакашвілі, який запам’ятався гучними скандалами в Україні, та Віктор Медведчук, який цьогоріч вийшов із тіні та засвітився у кількох скандалах, пов’язаних з контролем над медіа.

      Таку тему обговорювали народний депутат Сергій Лещенко та ведуча Євгенія Моторевська у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Політолог: Розширення списку санкцій РФ – це список Медведчука

      Євгенія Моторевська: Міхеїл Саакашвілі – колишній президент Грузії, який після Революції гідності фактично переїхав в Україну, деякий час навіть очолював Одеську область та мав "теплі" стосунки з Петром Порошенком до якогось періоду.

      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі

      Він не став переможцем у номінації "Антигерой року", тому що після конфлікту з президентом почалися відбуватися певні події, які призвели до фактично незаконної депортації Саакашвілі на початку 2018 року. Журналісти досі не змогли вияснити, за чиї кошти це було зроблено та хто це організував. Це, мабуть, одна з найбільш непрозорих історій 2018 року,
      – сказала Моторевська.

      Сергій Лещенко: на Саакашвілі піарилися всі, хто тільки можна. Порошенко, напевно, заробив величезний набір політичних дивідендів через те, що йому приїхав допомагати колишній президент Грузії. Проте ця платівка грала не дуже довго, тому що Саакашвілі з часом почав реалізовувати свої особисті політичні амбіції.

      Читайте також: Саакашвілі заявив про бажання повернутися до Грузії: за яких умов він це зробить

      Потім почався зворотний сценарій: Саакашвілі використали для усунення Яценюка з посади, його почали витискати з України і робили це в абсурдний спосіб – позбавили громадянства. Очевидно, що його просто хотіли позбутися,
      – додав нардеп.

      Як зазначив Сергій Лещенко, Микола Мартиненко постав у номінації "Антигерой року", тому що навколо нього крутилося дуже багато інформаційних хвиль, пов’язаних з намаганням зруйнувати Антикорупційне бюро. Натомість ведуча Євгенія Моторевська додала, що він один з небагатьох високопосадовців, чия справа передана до суду.

      Микола Мартиненко
      Микола Мартиненко

      Читайте також: Поплічники Мартиненка: хто ще причетний до розкрадання державних коштів

      Сергій Лещенко: та все ж "Антигероєм року" став Віктор Медведчук – людина, яка здавалося ще декілька років тому не мала жодних перспектив. Але на сьогодні він став одним із найбільш впливових політиків в Україні, який контролює телеканали, галузі української економіки та має прямий зв’язок як з президентом України Порошенком, так і з президентом РФ Путіним. 

      Є велика вірогідність, що наступного року Медведчук стане не просто депутатом Верховної Ради, але буде претендувати на місце в керівництві парламенту. Медведчук дуже добре знає, як управляти Україною, бо свого часу він проводив тут парламентські заколоти,
      – наголосив нардеп.

      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук

      Сергій Лещенко: Понад 2,5 місяці тому, коли парламент вимагав санкції на телеканали Медведчука, це навіть не було розглянуто на Раді безпеки під керівництвом Порошенка. Замість цього канали Медведчука стали дуже лояльними до чинного президента України Порошенка. Відродження Медведчука у 2019 році може призвести до серйозних наслідків для зовнішньої політики України.

      Теги: Новини України Микола Мартиненко Віктор Медведчук Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі втратив українське громадянство Судді Петро Порошенко Медіа
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 грудня: завершення воєнного стану, санкції проти РФ та сильна негода
      сьогодні , 22:26 Головні новини 26 грудня: завершення воєнного стану, санкції проти РФ та сильна негода
      1258
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      1741
      Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      сьогодні , 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      415
      Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      сьогодні , 20:00 Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      Світлана Попова 2338
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Карпатах насипало понад метр снігу: неймовірні фото та відео
       сьогодні , 18:26
      У Сумах мітингувальники захопили 1 поверх ОДА та вже зводять барикади
       26 січня 2014 , 16:14
      Tesla Model S літає! Відео
       30 серпня , 12:10
      Київрада дозволила їхати 80 км/год на 17 вулицях
       10 жовтня , 09:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук