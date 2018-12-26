Медведчук, Мартиненко, Саакашвілі: персони, які грали вирішальну роль у житті України у 2018-му

Деякі персони відіграли надзвичайно велику роль в житті Україні за цей рік. Зокрема, за так звану номінацію "Антигерой року" боролися: Микола Мартиненко, справу якого нарешті передали до суду, Міхеїл Саакашвілі, який запам’ятався гучними скандалами в Україні, та Віктор Медведчук, який цьогоріч вийшов із тіні та засвітився у кількох скандалах, пов’язаних з контролем над медіа.

Таку тему обговорювали народний депутат Сергій Лещенко та ведуча Євгенія Моторевська у прямому ефірі 24 каналу.

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Євгенія Моторевська: Міхеїл Саакашвілі – колишній президент Грузії, який після Революції гідності фактично переїхав в Україну, деякий час навіть очолював Одеську область та мав "теплі" стосунки з Петром Порошенком до якогось періоду.



Міхеїл Саакашвілі

Він не став переможцем у номінації "Антигерой року", тому що після конфлікту з президентом почалися відбуватися певні події, які призвели до фактично незаконної депортації Саакашвілі на початку 2018 року. Журналісти досі не змогли вияснити, за чиї кошти це було зроблено та хто це організував. Це, мабуть, одна з найбільш непрозорих історій 2018 року,

– сказала Моторевська.

Сергій Лещенко: на Саакашвілі піарилися всі, хто тільки можна. Порошенко, напевно, заробив величезний набір політичних дивідендів через те, що йому приїхав допомагати колишній президент Грузії. Проте ця платівка грала не дуже довго, тому що Саакашвілі з часом почав реалізовувати свої особисті політичні амбіції.

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Потім почався зворотний сценарій: Саакашвілі використали для усунення Яценюка з посади, його почали витискати з України і робили це в абсурдний спосіб – позбавили громадянства. Очевидно, що його просто хотіли позбутися,

– додав нардеп.

Як зазначив Сергій Лещенко, Микола Мартиненко постав у номінації "Антигерой року", тому що навколо нього крутилося дуже багато інформаційних хвиль, пов’язаних з намаганням зруйнувати Антикорупційне бюро. Натомість ведуча Євгенія Моторевська додала, що він один з небагатьох високопосадовців, чия справа передана до суду.



Микола Мартиненко

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Сергій Лещенко: та все ж "Антигероєм року" став Віктор Медведчук – людина, яка здавалося ще декілька років тому не мала жодних перспектив. Але на сьогодні він став одним із найбільш впливових політиків в Україні, який контролює телеканали, галузі української економіки та має прямий зв’язок як з президентом України Порошенком, так і з президентом РФ Путіним.

Є велика вірогідність, що наступного року Медведчук стане не просто депутатом Верховної Ради, але буде претендувати на місце в керівництві парламенту. Медведчук дуже добре знає, як управляти Україною, бо свого часу він проводив тут парламентські заколоти,

– наголосив нардеп.



Віктор Медведчук

Сергій Лещенко: Понад 2,5 місяці тому, коли парламент вимагав санкції на телеканали Медведчука, це навіть не було розглянуто на Раді безпеки під керівництвом Порошенка. Замість цього канали Медведчука стали дуже лояльними до чинного президента України Порошенка. Відродження Медведчука у 2019 році може призвести до серйозних наслідків для зовнішньої політики України.