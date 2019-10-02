Медведчук подав до суду на Кіпіані через книгу про Стуса: що було на першому засіданні

Підготовче засідання за позов Медведчука відбулося в Дарницькому суді Києва. На нього не прийшов ані сам Медведчук, ані його адвокат.

Річ у тім, що глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані, бо той є автором книги "Справа Василя Стуса". Установче засідання суду тривало три години. Про це виданню the Бабель повідомив сам Кіпіані.

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Воно йшло три години, були присутні три представники видавництва "Віват", адвокат друкарні "Юнісофт", які виступають співвідповідачами. Позивач і його представники не прийшли на засідання,

– наголосив журналіст.

Медведчук вимагає спростувати 9 пунктів в книзі, в яких описуються колізії із тим, як він захищав у суді поета і члена української-гельсінської групи Василя Стуса.

"Так, він був призначеним державою адвокатом і, як багато інших державних адвокатів в часи Радянського Союзу, він виконував роботу, як міг. Досвід показав, в порівнянні з іншими адвокатськими історіями того часу, він не дуже якісно захищав. Окрім того, він допустив деякі речі, які, на мій погляд, з моральних і етичних причин, навіть через 40 років, пробачати не можна", – додав Кіпіані.

Саме ці моменти Медведчук вимагає визнати недостовірними й такими, що ображають його честь, гідність і репутацію. Серед інших вимог кума Путіна – заборонити розповсюдження книги у будь-якій формі на будь-якій території.

Медведчук – адвокат Стуса: що про це відомо?

Адвокатом українського поета та дисидента Василя Стуса, попри його численні заперечення, у 1980 році призначили Віктора Медведчука. Суд проходив за зачиненими дверима. Медведчук наполягає, що роль адвоката в таких процесах була мінімальною. Він заявляв, що не міг врятувати Василя Стуса, бо рішення за такими справами ухвалювалося не в суді, а в партійних інстанціях і КДБ.



У своїй промові на суді Медведчук сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання. Після промови адвоката засідання суду перервали. Далі засідання почалося прямо з читання вироку, таким чином, у Стуса вкрали належне йому за законом "останнє слово".

Василя Стуса засудили до максимального покарання — 10 років таборів особливого режиму і 5 років заслання. Загинув український поет і дисидент 4 вересня 1985 року в тюремному карцері табору особливого режиму.

В часи незалежності адвокати Роман Титикало та Ілля Костін підготували правовий аналіз справи Стуса. Вони встановили: адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді.

Слід наголосити, що Медведчук увесь час стає на заваді проєктам, у яких згадують Стуса та судовий процес над ним. Так, у вересні в широкий прокат вийшов фільм "Заборонений" про Василя Стуса. Він також втрапив у скандал з Медведчуком. Влітку 2018 року продюсери стрічки видалили частину сценарію після "дзвінка зверху". Йдеться про сцени суду, в яких фігурував Віктор Медведчук. Після того, як ситуація набула розголосу, шматок з Медведчуком таки повернули у стрічку, втім, у фільмі не називають його прізвища.

У кулуарах Ради журналісти спитали в Медведчука, чи піде той на "Забороненого". На це кум Путіна відповів: "Навіщо? Він мене не цікавить. Як і сам Стус".

Медведчук про Стуса: відео