Медведчук прийшов у Раду з годинником Rolex: його ціна сягає мільйона гривень – фото, відео

Кум Володимира Путіна вдягнув цю дорожезну річ на засідання парламенту 2 жовтня. Вартість годинника орієнтовно становить 34 тисячі доларів, що у гривневому еквіваленті дорівнює понад 845 тисяч гривень.

Відповідний знімок на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив фотограф Ян Доброносов. Окрім того, журналіст Всеволод Філімоненко поширив відео, на якому видно коштовний Rolex на руці у Медведчука.

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Головний по проблемах голодуючого і пригніченого Донбасу, народний депутат Віктор Медведчук прийшов в Раду в годиннику Rolex вартістю 34 тисячі доларів або 1 мільйон гривень. Як оцінювати таке зухвалу поведінку нардепа, написати складно, тому краще утриматися від коментарів... Глядач розсудить,

– зазначив він.



Вартість Rolex, з яким Медведчук прийшов у парламент Вартість Rolex, з яким Медведчук прийшов у парламент Читайте також: Медведчук прийшов у Раду з годинником за мільйон гривень: відео

Що відомо про Медведчука? Він очолює партію "Опозиційна платформа – За життя", яка має другу за чисельністю фракцію в парламенті. Український політик, юрист і олігарх. Відмічений в українофобії та русофільстві. Є кумом російського президента Володимира Путіна.



Був адвокатом українського поета і дисидента Василя Стуса у 80-х роках минулого століття. Завдяки його "захисту" Стусу присудили максимальне покарання –10 років таборів особливого режиму і 5 років заслання.



Має вплив на такі ЗМІ, як "112 Україна", ZIK та NewsOne. Їхній формальний власник – товариш та соратник Медведчука, нардеп Тарас Козак.

Біографія Віктора Медведчука: відео