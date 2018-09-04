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Медведчук заявив, що вбивство Захарченка однозначно вплине на відносини окупантів з Україною

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Медведчук заявив, що вбивство Захарченко однозначно вплине на відносини окупантів з Україною
Медведчук заявив, що вбивство Захарченко однозначно вплине на відносини окупантів з Україною / Фото з вільних мереж

Лідер проросійської організації "Український вибір", кум президента Росії Віктор Медведчук запевнив, що вбивство ватажка бойовиків Донеччини Олександра Захарченка вплине на відносини непідконтрольних територій з Україною.

Таку думку Медведчук висловив в інтерв’ю виданню "Страна".

Це вбивство однозначно вплине на відносини непідконтрольних територій з Україною. Виконання мінських угод і так розташоване близько до нульової позначки, а Захарченко був підписантом цим угод,
– заявив політик.

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Медведчук також заявив, що головне завдання зацікавлених сторін, а це стосується країн "нормандської четвірки" і представників з обох сторін лінії зіткнення на Донбасі, – не допустити ескалації насильства.

"Зробити все можливе, щоб те, що трапилося, не переросло в дестабілізацію ситуації, зробити все, щоб мінські угоди, які по-різному оцінюються, але всіма визнаються як безальтернативні, стали основою мирного врегулювання, оскільки інших шляхів повернення Донбасу в Україну і України на Донбас немає", – сказав політик.

Нагадаємо, 31 серпня внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька загинув Олександр Захарченко – ватажок проросійських бойовиків Донеччини.

Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.

Теги: Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Новини України Новини політики Мінські домовленості Нормандський формат Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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