Медведчук заявив, що вбивство Захарченка однозначно вплине на відносини окупантів з Україною

Лідер проросійської організації "Український вибір", кум президента Росії Віктор Медведчук запевнив, що вбивство ватажка бойовиків Донеччини Олександра Захарченка вплине на відносини непідконтрольних територій з Україною.

Таку думку Медведчук висловив в інтерв’ю виданню "Страна".

Це вбивство однозначно вплине на відносини непідконтрольних територій з Україною. Виконання мінських угод і так розташоване близько до нульової позначки, а Захарченко був підписантом цим угод,

– заявив політик.

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Медведчук також заявив, що головне завдання зацікавлених сторін, а це стосується країн "нормандської четвірки" і представників з обох сторін лінії зіткнення на Донбасі, – не допустити ескалації насильства.

"Зробити все можливе, щоб те, що трапилося, не переросло в дестабілізацію ситуації, зробити все, щоб мінські угоди, які по-різному оцінюються, але всіма визнаються як безальтернативні, стали основою мирного врегулювання, оскільки інших шляхів повернення Донбасу в Україну і України на Донбас немає", – сказав політик.

Нагадаємо, 31 серпня внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька загинув Олександр Захарченко – ватажок проросійських бойовиків Донеччини.



Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.