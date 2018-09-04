"Медведчука під арешт!" – від Луценка вимагають звіту про розслідування щодо кума Путіна

Вдень 4 вересня кількадесят активістів, серед яких й нардепи, прийшли під стіни Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати антиукраїнську діяльність опального українського політика Віктора Медведчука.

Акцію "Медведчук – під арешт" символічно проводять в річницю смерті українського поета Василя Стуса, адвокатом якого був Віктор Медведчук.

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У день смерті Василя Стуса, українцям нагадають: непокаране зло - зростає. Медведчук - кат не лише Стуса, а й української нації. Наразі він - головний архітектор плану з розвалу України. Саме Медведчук координує та структурує всі проросійські та реваншистські сили для повернення до влади,

– зазначають організатори акції.

Близько 15:00 у вівторок під стінами ГПУ зібралось близько сотні активістів, які вимагають звіту про результати розслідування антиукраїнської діяльності Медведчука.

Люди тримають в руках плакати із написами "Вбивцям Стуса не сховатись", "Реванш не пройде" та роздають листівки із зображенням Медведчука за ґратами.



Під ГПУ вимагають арешту Медведчук/24 Канал



У річницю смерті Стуса під ГПУ проводять акцію проти його адвоката Медведчука/24 Канал

17 серпня активісти навідались до офісу Віктора Медведчука у Києві і нагадали, що добре пам’ятають про його злочинний "захист" Василя Стуса.



На початку серпня розгорівся скандал після того як стало відомо, що з фільму про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука, який був адвокатом у процесі над поетом.