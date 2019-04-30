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      Медведєв нагадав новій владі України про "газові перемовини" з Бойком та Медведчуком

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      Озвучені Медведчуку і Бойку пропозиції РФ щодо газу актуальні для нової влади України, – Медведєв
      Озвучені Медведчуку і Бойку пропозиції РФ щодо газу актуальні для нової влади України, – Медведєв / Фото з відкритих джерел

      Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вирішив нагадати новій владі в Україні про "пропозиції" щодо прямих поставок газу. Їх він обговорював із Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком під час їхньої скандальної поїздки до Москви.

      Російський прем’єр наголошує, що "перемовини" залишаються у силі, пише "Інтерфакс-Україна". Він також заявив, що вони "можуть бути застосованими до нового українського керівництва".

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      "Тому всі ті пропозиції, які були зроблені під час спілкування з моєю участю з нашими колегами з України, вони, можуть бути застосованими й до нової влади. Було б бажання", – вважає Медведєв.

      За його твердженнями, "Росія нічого не змінюємо в своїй позиції".

      Справа не в тому, хто переміг – це вибір українського народу, а справа в тому, як далі працювати чи, навпаки, не працювати,
      – сказав він.

      Зазначимо, ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви. Бойко та Медведчук могли перетнути кордон з Росією незаконно. Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.

      Що відомо про політ Бойка та Медведчука до Росії?Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".

      Ці так звані переговори викликали в Україні хвилю обурення – як офіційного, так і неофіційного. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав їх "явним маніпулятивним впливом проросійських сил".

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Газ Юрій Бойко Віктор Медведчук Дмитро Медведєв
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