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Медведєв вигадав, як краще Росії відповісти на американські санкції

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Медведєв у відповідь на санкції США пропонує заборонити американські товари
Медведєв у відповідь на санкції США пропонує заборонити американські товари

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв запропонував у відповідь на нові санкції США заборонити американські товари. Він вважає, що всі дії повинні бути добре продуманими та не наносити шкоду самим росіянам.

Про це пише російська служба BBC.

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Нас намагаються все більше і більше взяти у фінансово-економічне кільце. На нашому ринку досить багато продуктів із США. І це не лише пригадані раніше цінні папери, з якими слід розбратися окремо, а й цілий ряд інших товарів, які виготовляє та відправляє на наш ринок американський бізнес,
– наголосив Медведєв.

Прем'єр-міністр Росії зазначив, що відповіддю Росії на санкції США може стати обмеження американських товарів, які поступають на російські ринки.

Також він додав, що всі дії мають бути добре продуманими та не повинні наносити шкоду самим росіянам. Медведєв не виключив, що слід буде зважити всі аспекти російського співробітництва із США.

Нагадаємо, раніше російський прем'єр-міністр назвав санкції США нелегітимними та повідомив, що Росія залишає за собою право на заходи у відповідь, в тому числі в частині чинних торгових угод.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції Дмитро Медведєв
Джерело: 24 Канал
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