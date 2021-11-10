Медзаклади Харківщини, які лікують хворих на COVID-19, отримали 240 тонн кисню

У розпал пандемії коронавірусу Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського направила до медзакладів Харківської області, які лікують хворих на COVID-19, 240 тонн кисню.

87 опорних лікарень у 11 областях України вже отримали допомогу від металургійних підприємств компанії з 1 жовтня. Ще двох медичних закладів Сумської області розпочалися поставки кисню. Загалом близько 2,5 тисяч тонн газу на сьогодні медики отримали безоплатно.

Це нам дало можливість пройти, скажемо так, безболісно цей період, тому що у разі відсутності кисню безумовно була б ситуація дуже важка, напружена і складна,

– констатує заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

Харківська область сьогодні має чи не найбільшу в Україні потребу в медичному кисні. Саме бізнес допомагає постачати життєдайний газ для коронавірусних хворих. Відомо, що на прохання МОЗ українські підприємці безкоштовно доправляють кисень лікарням у різних регіонах країни.



"За дорученням очільника області пана Скакуна я відпрацював це питання з "Метінвестом". Протягом цих двох тижнів нас підтримали, забезпечили киснем на безоплатній основі, за що ми щиро дякуємо. І фактично", – розповів Михайло Черняк.

За його словами, близько 300 тонн кисню було направлено на підтримку головних лікарень, які надавали медичну допомогу хворим на COVID-19.

"Запоріжсталь", Дніпровський коксохім та "Азовсталь" надали 240 тонн кисню для лікарень Харківщини.