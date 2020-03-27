Meest привіз у Львів першу партію експрес-тестів на Covid-19
До Львова приїхала перша партія медикаментів та експрес-тестів на Covid-19, які міжна-родна група компаній Meest придбала для боротьби з коронавірусом у Західній Україні.
До Львова приїхала перша партія експрес-тестів на Covid-19, які міжнародна група компаній Meest придбала в межах виділеної неї суми на боротьбу з коронавірусом у Львівській області.
Тести передали у Львівську Міську лікарню швидкої допомоги.
"Одним з найважливіших першочергових кроків запобігання поширення вірусу є його вчасне виявлення. Тому тестування хворих та медичних працівників, які з ними контактують щодня, є необхідним у нинішній ситуації. Ми усвідомлюємо відповідальність перед усіма українцями у цей непростий час та радіємо, що маємо змогу їм допомагати. Будемо продовжувати це робити й надалі. Наразі нашим пріоритетом є здоров'я та безпека українців. Впевнений, разом ми переможемо", – заявив президент глобальної міжнародно-логістичної групи Meest Ростислав Кісіль.
Нагадаємо, що міжнародна група компаній Meest скерувала 20 мільйонів гривень на придбання матеріалів та обладнання для запобігання коронавірусу у Львівській області.
Ростислав Кісіль наголосив на тому, що для Meest, з моменту створення компанії у 1989 році, основною місією завжди була допомога українцям у всьому світі. Тому Meest не може бути осторонь, для всіх членів команди надзвичайно важливі безпека, здоров'я та спокій людей.
Здоров'я – найбільша цінність людини. Бо воно є єдиною умовою життя. А людина є найбільшою цінністю особисто для мене та для групи компаній Meest, яку я очолюю. Підприємства групи Meest, в тому числі українська компанія Meest Express, прийняли рішення долучитись до соціально відповідальних українських компаній та виділити 20 мільйонів гривень на придбання матеріалів та обладнання для запобігання коронавірусу у Львівському регіоні,
– наголосив він.
Також Ростислав Кісіль закликав українських підприємців допомогти у боротьбі з коронавірусом.
"Ми дякуємо всім компаніям, які вже проявили таку важливу ініціативу. Запрошую інші підприємства при можливості долучитись. Будьте здорові. Разом – ми сила!" – заявив президент компанії Meest.
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