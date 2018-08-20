13:41
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Блоги Юлія Ліпенцева
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Юлія Ліпенцева

"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули

510
"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули

Стрічку "Мег" можна назвати глибоким фільмом, але лише якщо міряти глибину дна, яке попало у кадр.

Там де Стетхем, завжди атмосфера пафосної непохильної крутості, надлюдські здібності і, зрештою, цього разу він бореться проти самої матінки-природи. Благо, актор знає, чого від нього очікують глядачі. Образу своєму він не зраджує і від "Мег" одразу знаєш, чого очікувати — прийде давно знайомий лисий дядько і розбереться, як вміє. А вміє він як? Правильно, силою і сталевим характером.

Також у кіно: "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта

Отож, якийсь багатий перець вкладає купу грошей у дослідницьку станцію, створену дослідити глибини океану і добратись в місця, глибші за Маріанський жолоб. Доплисти до невідкритих дотепер глибин науковцям вдається, але там вони знаходять таке собі "древнє зло", яке важко здолати і неможливо приборкати. Бо акула, що з нею не роби, залишається акулою, і мета її – вижити, поїсти, вбивати. Чим більш гігантська акула, тим більше від неї проблем. У цьому фільмі рівень небезпеки вимірюється просто – розмірами.

Одна з науковців, самотня китайська красуня з малою донькою і сумною історією розлучення, стає для Стетхема доблесною мотивацією вбити хижака і врятувати натовпи людей. Окрім цього, чоловік любить рятувати людей по замовчуванню, ще й почуває провину, що колись не зміг врятувати з-під води частину своїх підлеглих. Саме час спокутувати колишні помилки і заодно закрутити роман. Це, власне, й усе. Була проблема, яку треба вирішити. Прийшов "нормальний мужик" і розібрався.

Глядачеві не дають поспівпереживати акулі, яка, взагалі-то, не винна, що її випустили з дна, де вона собі благополучно жила і Стетхема в очі не бачила. Цю думку, наймовірніше, проігнорували, щоб не вдавати, ніби "Мег" може бути повчальним фільмом чи піднімати якісь питання моралі. В нас є древня акула, чисте зло, що загрожує людям і може принести шкоду. Отож, її треба знищити. Але знищити красиво, щоб на повнометражний фільм кадрів вистачило.

"Мег" не обіцяє душерозриваючих драм і моральної глибини, але може дати глибину океанську, показати її у форматі IMAX. На воду особливо приємно дивитись у спекотне літо, коли думки мимоволі опиняються десь біля берега і хочеться прохолоди. Тим не менше, ні ви, ні я, ні навіть Мег не хотіли би опинитись у водах, де полює Стетхем. Це точно. У тому й мораль фільму.

Рейтинг "Мег" на IMDb — 6,2. Вікове обмеження — 12 років, отож, на фільм можна брати трохи старших дітлахів. Якраз їм це кіно мало б сподобатись найбільше.

Також у кіно: "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка

Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Кіно Публікації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
сьогодні, 13:01 "Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
Юлія Ліпенцева
Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
сьогодні, 12:00 Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
Ілля Кенігштейн
Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
сьогодні, 08:37 Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
Ольга Черненко
Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ
сьогодні, 08:28 Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ
Стрілянина у центрі Харкова: один поліцейський загинув, є поранені
сьогодні, 05:00 Стрілянина у центрі Харкова: один поліцейський загинув, є поранені
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук