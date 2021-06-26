Маршрут проклали від вулиці Дерибасівська до Одеської міськради. Зокрема, люди пройдуть вулицями Рішельєвська, Ланжеронівська та Пушкінська.

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Захід відбувається з дотримуванням правил безпеки. Зокрема, усім учасникам видали захисні маски. Людям також дезінфікують руки.

Коментар організаторів

Організаторка Наталія Михайленко розповіла, що участь у заході бере багато молоді. Згодом біля будівлі Одеської мерії для гостей також запланували концерт.

Там виступатиме танцювальний ансамбль "Сюїта", співатимуть соліст гурту "Мадам Тюссо" та солістка гурту "Тобі". Завершиться концерт запальним виступом колективу барабанщиць Одеського державного університету внутрішніх справ,

– зауважила Михайленко.

Мегамарш мав відбутися ще 22 травня. Однак його відтермінували через епідеміологічну ситуацію у місті.

Мегамарш в Одесі / Фото "Суспільне Одеса", Klymenko Time

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