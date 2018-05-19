Мегамарш вишиванок в Одесі: колоритні фото та відео

Найрізноманітніші орнаменти та крої, яскраві кольори та стримані мотиви – центр Одеси заполонили вишиванкові барви. У місті вже шостий рік поспіль влаштовують мегамарш національних строїв.

Щороку на марш вишиванок приходить до тисячі людей. Це лише підсилює думку: Одеса – це Україна.

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"У нас є гарне гасло: від дорослих до малих – мегамарш єднає всіх. Мегамарш гарно відбувся, якщо ми йдемо по Дерибасівській, а іноземці знімають нас, посміхаються – це найбільший позитив", – зазначила організатор Мегамаршу вишиванок Наталія Михайленко.



Мегамарш вишиванок в Одесі

Відео з Мегамаршу вишиванок в Одесі 2018



Мегамарш вишиванок в Одесі



Мегамарш вишиванок в Одесі