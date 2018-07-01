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Меган Фокс показала унікальне фото свого молодшого сина

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Меган Фокс з молодшим сином
Меган Фокс з молодшим сином / Instagram

Знаменита американська акторка Меган Фокс і її чоловік Брайан Остін Грін виховують трьох синів – 5-річного Ноа, 4-річного Бодхі і однорічного Джорні Рівера. Зіркова мама рідко розповідає про особисте життя і майже не демонструє фотографії дітей.

Однак цього разу Меган Фокс опублікувала рідкісне фото свого молодшого сина Джорні на сторінці в Instagram. Прихильники помітили те, що хлопчик сильно підріс протягом останнього часу.

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"Настрій", – прокоментувала знімок Меган.

Цікаво, що Джорні сидить на ліжку в футболці з зображенням героїв мультфільму "Черепашки-ніндзя". Нагадаємо, що його мама зіграла Ейпріл О'Ніл в однойменнному фільмі.

Зазначимо, що старші брати Ноа Шеннон і Бодхі Ренсом також обожнюють історію про черепашок.

 

#mood

Допис, поширений Megan Fox (@the_native_tiger)

 

 

Теги: LifeStyle Меган Фокс Діти
Джерело: 24 Канал
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