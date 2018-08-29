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Меган Макрл та принц Гаррі обрали голлівудських хресних батьків для свого первістка

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

Королівське подружжя Меган Маркл та принц Гаррі вже обрало хресних батьків для своєї майбутньої дитини.

Стало відомо, що первістка Меган та Гаррі хреститимуть відоме подружжя Джордж та Амаль Клуні. Про це повідомляє видання Mirror.

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Джордж з Амаль сприйняли за честь таку пропозицію і одразу ж погодилися. Також Клуні взяли обіцянку з Гаррі та Меган, що якщо у них народиться ще одна дитина, ті так само її хреститимуть,
– йдеться у джерелі.

Зазначимо, напередодні Меган Маркл та принц Гаррі гостювали в подружжя Клуні в Італії. Герцоги Сассекські прилетіли приватним літаком до Сардинії 16 серпня, де оселились у віллі голлівудського актора Джорджа Клуні.

Упродовж 3 днів подружжя не покидало віллу. Чарівна Меган Маркл допомагала Амаль Клуні доглядати за 10-місячними двійнятами Еллою та Александром. А от чоловіки знайшли собі активніше заняття – разом із друзями актора принц Гаррі зіграв у баскетбол. В останній день відпочинку для герцогів Сассекських організували гала-вечерю, на яку запросили 15 друзів.

Теги: Кіно Голлівуд LifeStyle Зіркові мами Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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