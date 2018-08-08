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Меган Маркл відмовилася прийти на церемонію "Еммі"

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

37-річна герцогиня Сассекська Меган Маркл відмовилася відвідати церемонію вручення "Еммі", яка є найпрестижнішою подією для американського телебачення. Вручення премій пройде у Лос-Анджелесі 17 вересня.

Як пише The Sun, керівництву телевізійної мережі NBC повідомили, що колишня актриса серіалу "Форс-мажори" (Suits) "ввічливо відмовилася" від свого запрошення на 70-ту церемонію в Лос-Анджелесі.

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"Ми сподівалися, що Меган візьме участь і це буде прощання з шанувальниками і колегами з "Форс-мажорів". Керівництво серіалу і NBC запропонували Гаррі та їй відсвяткувати разом з найбільшими зірками, зустрітися з її друзями зі світу шоу-бізнесу", – поділився співрозмовник.

Видання припускає, що Меган відмовилася відвідати церемонію "Еммі" і бути спеціальним гостем, оскільки виконує обов'язки, які належать її королівському статусу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл може здобути премію "Еммі" за свою акторську гру в останньому 7 сезоні серіалу "Форс-мажори", де вона зіграла роль Рейчел Зейн.

 

Теги: LifeStyle Кіно Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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