14:57
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Меган Маркл чи Кейт Міддлтон: хто витрачає більше грошей на одяг

585 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл / GettyImages

Дружини британських принців Вільяма і Гаррі – Кейт Міддлтон і Меган Маркл є одними із найстильніших жінок світу. Безліч прихильників активно стежать за кожним виходом герцогинь у світ. Найбільше уваги приділяється саме зовнішньому вигляду жінок.

Нинішній гардероб герцогині Сассекської Меган Маркл обходиться приблизно в 1 мільйон доларів. Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також: Меган Маркл проти Кейт Міддлтон: кому більше личить жовта сукня

Така сума виглядає значною навіть для королівської сім'ї, особливо порівнюючи з витратами герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.

Зазначається, що у 2016 році Кейт витратила на одяг всього лише 132 тисячі доларів, а у 2017 році – 157 тисяч доларів. Зауважимо, що Кейт Міддлтон час від часу на виходи і в повсякденному житті носить демократичний одяг з мас-маркетів. Також дружина принца Вільяма може одягати речі по кілька разів.

А гардероб Меган Маркл до кінця року точно перевищить мільйон, зазначають експерти.

 

Від 3 до 20 тисяч доларів за один образ – саме стільки коштує одяг Меган Маркл! Ми підрахували всі образи, у яких з'являлась Меган під час дводенного туру в Ірландію. Загалом же вартість становить понад 40 тисяч доларів, а це понад мільйона гривень! А яких з цих образів вам сподобався найбільше? І чи варто витрачати стільки на модний одяг? . . . #lifestyle #lifestyle24 #royalfamily #meghanmarkle #princeharry #принцгаррі #меганмаркл #fashion #fashionable #fashionblog #fashionstyle

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine)

 

Теги: LifeStyle Гроші Стиль і мода Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
сьогодні, 13:00 Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
Тетяна Острікова 226
Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
сьогодні, 12:01 Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
Блог Соцмережі 1006
Так роблять всі: Гарві Вайнштейн дав перше інтерв'ю після секс-скандалу
сьогодні, 13:31 Так роблять всі: Гарві Вайнштейн дав перше інтерв'ю після секс-скандалу
760
Ви виглядали, як розкисла вермішель, – роздратований Шварценеггер звернувся до Трампа
сьогодні, 13:37 Ви виглядали, як розкисла вермішель, – роздратований Шварценеггер звернувся до Трампа
1838
Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця
сьогодні, 10:01 Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця
Настя Сукач 2173
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук