Меган Маркл чи Кейт Міддлтон: хто витрачає більше грошей на одяг

Дружини британських принців Вільяма і Гаррі – Кейт Міддлтон і Меган Маркл є одними із найстильніших жінок світу. Безліч прихильників активно стежать за кожним виходом герцогинь у світ. Найбільше уваги приділяється саме зовнішньому вигляду жінок.

Нинішній гардероб герцогині Сассекської Меган Маркл обходиться приблизно в 1 мільйон доларів. Про це пише видання Daily Mail.

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Така сума виглядає значною навіть для королівської сім'ї, особливо порівнюючи з витратами герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.

Зазначається, що у 2016 році Кейт витратила на одяг всього лише 132 тисячі доларів, а у 2017 році – 157 тисяч доларів. Зауважимо, що Кейт Міддлтон час від часу на виходи і в повсякденному житті носить демократичний одяг з мас-маркетів. Також дружина принца Вільяма може одягати речі по кілька разів.

А гардероб Меган Маркл до кінця року точно перевищить мільйон, зазначають експерти.