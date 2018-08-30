Меган Маркл дала перше інтерв’ю після заміжжя з принцом Гаррі
Герцогиня Сассекська взяла участь в зйомках документального фільму Queen of the World ("Королева світу") та дала своє перше інтерв’ю після одруження з принцом Гаррі. Востаннє вона спілкувалась з журналістами ще у вересні минулого року перед заручинами.
Про це повідомляють на The Daily Mail.
Як сповістили у виданні, робота над новою стрічкою кіностудії Oxford Films тривала близько року і вийде на телеканал ITV в середині вересня. Для створення фільму журналісти мали можливість поспілкуватися з самою Її Величністю, а також з принцами Чарльзом, Вільямом, принцесою Анною і графинею Уессекською Софі. У стрічці додатково використали відеокадри з особистого архіву Єлизавети II і принца Філіпа.
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Для створення повноцінної картини було також взято інтерв’ю в Меган Маркл, яка розповіла про роботу з принцом Гаррі в якості послів молоді в Співдружності націй. Варто додати, що після заміжжя їй дозволено давати інтерв’ю лише за особливим розпорядженням палацу.
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